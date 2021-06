THL: Pietarin-kävijöillä todettu jo yli 120 koronatartuntaa, jokainen bussilla Suomeen palannut on voinut altistua – "Jos pystytään pysäyttämään tartuntaketjuja, tästä voidaan selvitä"

"Kyllä nyt on niin, että jos siellä bussissa on ollut, pitäisi niin paljon kuin mahdollista pidättäytyä olemasta muiden ihmisten kanssa ja käydä testissä jo nyt viikonlopun aikana", sanoo THL:n Salminen.

THL:n mukaan kaikkien bussilla Pietarista palanneiden tulee välttää kontakteja perheen ulkopuolisiin henkilöihin ja hakeutua heti koronatestiin. Lehtikuva / Roni Rekomaa

Venäjällä Pietarissa matkailleilla todettujen koronavirustartuntojen määrä on kasvanut entisestään, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

THL:n johtaja Mika Salminen kertoo STT:lle, että Pietarista Suomeen matkustaneilla on todettu jo yli 120 koronatartuntaa. Salmisen mukaan tartuntoja on todettu niin paljon, että jokainen bussilla Pietarista palannut on voinut altistua.

"Ei se tietenkään hyvä ole, että tapauksia tulee noinkin paljon, ottaen huomioon Pietarin tilanne ja se mitä siitä on viime viikkoina lisää opittu. Tapausten määrä on juuri viime aikoina kasvanut aika reilusti", Salminen sanoo.

"Kaikkein suurin huoli liittyy siihen, että jos niistä syntyy lisätapauksia Suomessa ja erityisesti sellaisia tapauksia, joita ei pystytä jäljittämään. Se on kaikkein huonoin lopputulos. Jos pystytään pysäyttämään tartuntaketjuja, silloin tästä voidaan selvitä."

Salmisen mukaan tartunnanjäljittäjät kunnissa tekevät työtä kovaa vauhtia myös juhannusviikonloppuna.

THL kehottaa kaikkia matkustajia, jotka ovat palanneet Pietarista Suomeen millä tahansa bussiyhtiöllä, hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä. Myös minibussilla matkustaneet ovat voineet altistua koronavirukselle.

THL:n mukaan kaikkien bussilla Pietarista palanneiden tulee välttää kontakteja perheen ulkopuolisiin henkilöihin ja hakeutua koronatestiin 72 tunnin kuluttua maahan saapumisesta. THL sanoo tiedotteessa, että testiin tulee hakeutua jo juhannusviikonlopun aikana eikä odottaa ensi viikkoon.

"Kyllä nyt on niin, että jos siellä bussissa on ollut, pitäisi niin paljon kuin mahdollista pidättäytyä olemasta muiden ihmisten kanssa ja käydä testissä jo nyt viikonlopun aikana", Salminen sanoo.

Hän kehottaa ihmisiä myös noudattamaan tartunnanjäljittäjien antamia ohjeita, jos jäljittäjät soittavat. Samalla Salminen toteaa, että suurin osa ihmisistä kyllä toimii ohjeiden mukaisesti.

THL tiedotti jo torstaina, että osa suomalaisten matkailijoiden koronatartunnoista on jäljitetty pietarilaiseen Alpenhaus-ravintolaan. Siellä vierailleita turisteja kehotetaan erityiseen varovaisuuteen.

Torstaina THL kertoi, että Pietarissa matkailleilla oli todettu lähes sata koronatartuntaa. Määrä on siis kasvanut yli kahdellakymmenellä aiemmin kerrotusta.

THL suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista Venäjälle. THL:n mukaan vahva suositus on, että kaikki Venäjältä Suomeen palaavat matkustajat hakeutuvat koronatestiin 72 tuntia Suomeen paluun jälkeen ja välttävät sosiaalisia kontakteja testituloksen valmistumiseen saakka.

Rajaliikenne Venäjältä Suomeen oli vilkasta jalkapallon EM-kisaturistien palatessa kotiin tiistaina ja keskiviikkona. Tiistaina Nuijamaalta ja Vaalimaalta rajan ylitti Suomeen yhteensä noin 3 700 matkailijaa.

Tiistai-iltana Vaalimaan rajanylityspaikka myös ruuhkautui, kun koronatestauskapasiteettia ei ollut rajalla tarpeeksi. Ilman rajalla suoritettavaa terveystarkastusta tai testausta jäi noin 800 rajanylittäjää.

Pietarissa on raportoitu Venäjän kaupunkien ennätysmäärä koronakuolemia vuorokaudessa, kertoo uutistoimisto AFP. Pietarissa menetti henkensä koronavirukseen liittyvistä syistä 107 ihmistä 24 tunnin aikana, tiedotettiin lauantaina.

Venäläiset uutistoimistot ilmoittivat, että Pietarin viime vuorokauden uhriluku on Venäjän kaikkien kaupunkien korkein sitten pandemian alkamisen.