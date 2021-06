Moskovassa rokottamattomien on jäätävä etätöihin – Koronatilanne huonontunut nopeasti

Ainakin yhden rokoteannoksen on saanut Venäjällä noin 21 miljoonaa ihmistä, mikä on alle 15 prosenttia väestöstä.

Koronarokotukset ovat edenneet Venäjällä hitaasti. LEHTIKUVA/AFP

Venäjällä Moskovassa ravintolassa käyntiin vaaditaan tästä lähtien todistus rokotuksesta, puolen vuoden sisällä sairastetusta koronataudista tai negatiivisesta testituloksesta.

Lisäksi tästä päivästä lähtien on voimassa etätyömääräys muille kuin koronarokotteen saaneille.

Venäjän ja Moskovan koronatilanne on viime viikkoina huonontunut nopeasti viruksen herkästi tarttuvan deltamuunnoksen levitessä.

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin on sanonut aiemmin kesäkuussa, että kaupungin uusista koronatartunnoista 90 prosenttia on deltamuunnosta. Muunnos havaittiin alun perin Intiassa.

Sunnuntaina Moskovassa kirjattiin 144 uutta koronaan liittyvää kuolemantapausta, mikä on uusi päiväkohtainen ennätys.

Koronarokotukset ovat edenneet Venäjällä hitaasti, ja monet suhtautuvat rokotteisiin skeptisesti. Tilastosivusto Our World in Datan mukaan ainakin yhden rokoteannoksen on saanut Venäjällä noin 21 miljoonaa ihmistä, mikä on alle 15 prosenttia väestöstä.

Eri puolilla Venäjää yhteensä 18 aluetta on määrännyt rokotukset pakollisiksi ainakin joillekin ryhmille.

Moskovan pormestari Sobjanin painotti rokotusten tärkeyttä valtion tv-kanavalla lauantaina.

"Pandemian pysäyttämiseksi tarvitaan yksi asia: nopeat, laajat rokotukset", Sobjanin sanoi.

"Kukaan ei ole keksinyt mitään muuta ratkaisua."

Noin 146 miljoonan asukkaan Venäjällä on todettu yhteensä yli 5 miljoonaa koronavirustartuntaa ja yli 130 000 virukseen liittyvää kuolemaa.