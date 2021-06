Venäjän-matkaajilta todettu jo liki 300 koronatartuntaa – rajalta saadut puutteelliset tiedot kisaturisteista vaativat lisätyötä sairaanhoitopiireissä

Venäjältä palanneilta matkailijoilta on todettu Husin alueella kaikkiaan jo 202 tartuntaa, kerrotaan Husin tiedotteessa. LEHTIKUVA / Roni Rekomaa

Venäjältä palanneilta matkustajilta on todettu hieman alle 300 koronatartuntaa, arvioi Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Otto Helve.

Suurin osa tapauksista on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueelta. Hus tiedotti aiemmin tänään, että Venäjältä palanneilta matkustajilta on todettu yhteensä 202 tartuntaa Husin alueella.

Valtakunnallisesta altistuneiden määrästä ei Helveen mukaan ole vielä arviota, sillä Venäjältä palanneista on toimitettu vaillinaisesti henkilötietoja.

Terveydenhuolto on joutunut selvittelemään jalkapallon EM-kisaturistien henkilöllisyyksiä muun muassa rajalta välitettyjen matkustajalistojen avulla.

Rajalta välitetyt tiedot kisaturisteista ovat kuitenkin useiden henkilötietojen osalta olleet vaillinaisia, kertoo Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

"Sieltä on puuttunut osoite-, kotikunta- ja puhelinnumerotietoja ihan jonkun verran. Eivätkä matkustajaluettelotkaan ihan täydellisiä olleet. Tässä on valitettavasti tiedonkulku ollut puutteellista."

Mäkijärven mukaan tietoja on jouduttu paikkailemaan ja metsästämään, mikä on vienyt henkilökunnan aikaa.

Myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ylilääkärin Jaana Syrjäsen mukaan rajalta saaduissa listoissa on ollut yhteydenottoa helpottavia henkilötietoja vaihtelevasti, mikä on vaatinut paljon lisätyötä.

Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa Kymenlaakson sote-palvelujen kuntayhtymä Kymsotesta vahvistaa, että osa kisaturisteilta viime viikon tiistaina kerätyistä henkilötiedoista voi olla vaillinaisia.

Mäntymaan mukaan tietoja kerättiin Vaalimaan raja-asemalla kovassa kiireessä Suomi–Belgia-jalkapallo-ottelun jälkeen. Ne kisaturistit, joille ei tehty rajalla koronatestiä, täyttivät henkilötietonsa lomakkeelle muun muassa tartuntojen jäljittämistä varten.

Mäntymaan mukaan lomakkeita ei ole välttämättä ehditty ruuhkassa tarkistaa, minkä vuoksi niistä voi puuttua tietoja.

Suomessa on raportoitu 84 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 1 184 tartuntaa, mikä on 146 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 1 330 tartuntaa kahdessa viikossa.

Yhteensä Suomessa on raportoitu 95 168 koronatartuntaa.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on noin 21, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli noin 24. THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Kainuun sairaanhoitopiirissä, jossa se on lähes 45, ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on noin 38.

Kainuun soten tiedotteen mukaan Kainuussa todettiin juhannuksen aikana yhdeksän uutta koronatapausta. Alueen kaikki tartunnat ovat perhepiirissä ja kyläilyssä saatuja. Karanteenissa on tällä hetkellä kaikkiaan 122 henkilöä.

THL:n mukaan Suomessa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi yhteensä 29 henkilöä on sairaalahoidossa. Heistä viittä hoidetaan teho-osastolla.

THL päivittää koronaan liittyvien kuolemantapausten määrän kesällä kerran viikossa keskiviikkoisin.

THL:n mukaan Suomessa koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 3,2 miljoonaa ihmistä.Toisen rokoteannoksen on saanut noin 977 000 ihmistä. Rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 57,7 prosenttia ja toisen annoksen osalta 17,6 prosenttia.