EM-kisojen puolivälieräottelu pelataan suunnitellusti perjantaina Pietarissa pahenevasta koronatilanteesta huolimatta

Koronarokotukset ovat edenneet Venäjällä hitaasti. LEHTIKUVA/AFP

Jalkapallon miesten EM-lopputurnauksen puolivälieräottelu pelataan suunnitellusti perjantaina Pietarissa, vaikka koronavirustilanne kaupungissa on äkillisesti pahentunut entisestään. Kisajärjestäjät vahvistivat maanantaina, ettei puolivälieräottelu ole siirtymässä kaupungista mihinkään.

"Tartuntatautitilanne ei muuta yhtään mitään, eikä ottelun siirtämiseksi ole tehty minkäänlaisia suunnitelmia", Euroopan jalkapalloliiton Uefan edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Pietarissa on todettu Intiasta peräisin olevaa koronaviruksen varianttia. Maanantaina Pietarin kaupunki tiedotti 110:stä koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta. Kuolleiden päivittäinen lukumäärä oli jo toistamiseen uusi huippulukema kolmen päivän aikana.

AFP:n arvion mukaan Venäjällä on tällä hetkellä maailman viidenneksi pahin koronavirustilanne.

EM-kisojen fanialueilla on muun muassa kielletty ruoan myynti, mutta muuten kaupungissa eletään edelleen varsin vapaasti. Juhannusviikonloppuna vietettiin koulujen päättäjäisjuhlia, joiden yhteydessä järjestettiin konsertti tuhansille ihmisille.

Pietarissa pelattiin alkulohkovaiheessa kuusi ottelua. Puolivälierä on viimeinen Pietarissa pelattava turnauspeli. Perjantaina Pietarissa kohtaavat voittajat maanantain neljännesvälieräotteluista Espanja–Kroatia ja Ranska–Sveitsi.

Moskovassa rajoituksia on kiristetty, ja esimerkiksi ravintolassa käyntiin vaaditaan tästä lähtien todistus rokotuksesta, puolen vuoden sisällä sairastetusta koronataudista tai negatiivisesta testituloksesta. Yritysten rokottamattomista työntekijöistä 30 prosenttia on työskenneltävä kotoa käsin.

Lisäksi tästä päivästä lähtien on voimassa etätyömääräys muille kuin koronarokotteen saaneille.

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin on sanonut aiemmin kesäkuussa, että kaupungin uusista koronatartunnoista 90 prosenttia on deltamuunnosta. Muunnos havaittiin alun perin Intiassa.

Koronarokotukset ovat edenneet Venäjällä hitaasti, ja monet suhtautuvat rokotteisiin skeptisesti. Tilastosivusto Our World in Datan mukaan ainakin yhden rokoteannoksen on saanut Venäjällä noin 21 miljoonaa ihmistä, mikä on alle 15 prosenttia väestöstä.

Eri puolilla Venäjää yhteensä 18 aluetta on määrännyt rokotukset pakollisiksi ainakin joillekin ryhmille, kuten palveluammateissa työskenteleville.

Moskovan pormestari Sobjanin painotti valtion tv-kanavalla lauantaina rokotusten tärkeyttä.

"Pandemian pysäyttämiseksi tarvitaan yksi asia: nopeat, laajat rokotukset", Sobjanin sanoi.

"Kukaan ei ole keksinyt mitään muuta ratkaisua."

Noin 146 miljoonan asukkaan Venäjällä on todettu yhteensä yli 5 miljoonaa koronavirustartuntaa ja yli 130 000 virukseen liittyvää kuolemaa.