Rap-artisti PastoriPike kampanjoi kotimaisten kasvisten käytön ja arvostuksen lisäämiseksi

Viljelijät, pakkaamot ja kauppaketjut käynnistivät yhteiskampanjan kotimaisten avomaakasvisten käytön ja arvostuksen lisäämiseksi.

Kampanjan tavoitteena on lisätä kuluttajien kiinnostusta satokauden kasviksia kohtaan sekä kasvattaa kotimaisten avomaakasvisten kulutusta, kerrotaan MTK:n tiedotteessa.

Kampanjointi kohdistetaan erityisesti kaupungissa asuviin 18–25-vuotiaisiin nuoriin sekä 25–45-vuotiaisiin perheellisiin kuluttajiin.

”Hyvinvointia Suomesta” -otsikon alle rakentuva kampanja pyörii elokuun puoliväliin saakka sosiaalisessa mediassa, YouTubessa, suoratoistopalveluissa sekä kauppojen omissa digimedioissa.

Kampanjan keulakuvana on Farmi Suomi -tv-ohjelmasta tuttu rap-artisti PastoriPike. Pike vierailee kampanjavideoilla äänitysstudiolla, maatilalla sekä kokkaa kasviswokkia.

"Kasviksista on tullu osa mun ruokavaliota oikeastaan lasten kautta. Oon halunnu opettaa niille et etenkin kun urheilee paljon, on tosi tärkee syödä monipuolisesti ja panostaa hyviin kasviksiin ruoan mukana. Joskus ajattelin et kasvikset on tylsiä, mut oon tajunnut että niitä voi syödä monella eri tavalla, sellaisenaan, wokeissa, soseena, miten vaan", sanoo PastoriPike.

Markkinoinnissa hyödynnetään myös maatilaesittelyjä, kuvamateriaalia tiloilta sekä vuoden 2020 kokiksi valitun Lari Heleniuksen ja MTK:n Heidi Siivosen reseptejä.

"PastoriPike on erinomainen keulakuva yhteiselle kasviskampanjallemme. Piken positiivisuus, energisyys ja hänen musiikkinsa puhuttelevat erityisesti nuoria aikuisia, joiden parissa näemme paljon potentiaalia puhtaiden, maukkaiden, terveellisten satokauden kasvisten käytön lisäämiselle", kertoo MTK:n viestintäjohtaja Klaus Hartikainen.

Kampanjassa ovat mukana Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC sekä perunan- ja avomaan vihannesten tuottajat.

Yhteistyökumppaneina ovat myös K-ryhmä, S-ryhmä, Lidl, Tuoreverkko ja Ålands Trädgårdshall.