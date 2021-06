Suomessa 219 uutta koronavirustartuntaa

Taudin ilmaantuvuusluku, 23,3 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon aikana, on pysynyt lähes ennallaan.

Timo Jaakonaho

THL:n mukaan Suomessa on raportoitu 219 uutta koronavirustartuntaa.

Suomessa on raportoitu 219 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 1 292 tartuntaa, mikä on 19 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koko maassa taudin ilmaantuvuusluku on 23,3 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon aikana. Luku on lähes sama kuin edeltävän kahden viikon aikana. Korkeimmat ilmaantuvuusluvut ovat Kainuun 50,2, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueen 40,5 sekä Päijät-Hämeen 34,3.

Husin alueella ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana on Helsingissä 55,3, Vantaalla 52,6 ja Järvenpäässä 51,7. Pääkaupunkiseudulla on todettu 77 uutta koronavirustartuntaa. Kainuussa Kajaanissa ilmaantuvuus on THL:n mukaan 81,9.

Kaikkiaan tartuntoja on Suomessa todettu 95 387.