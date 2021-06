Heinäkuussa verkkokalastajien kannattaa pitää pyyntiajat lyhyinä — pienet kuutit jäävät helposti verkkoihin kiinni.

Riitta Niittylä

Verkkokalastusta kannattaa vältellä heinäkuussa, ettei verkkoon vain tartu kuutti.

Maa- ja metsätalousministeriö kehottaa tiedotteessaan Saimaan kalastajia pysymään erityisen tarkkana norppavesillä heinäkuussa, jolloin osa kuuteista on vielä pienikokoisia. Etenkin verkoilla kannattaa pyytää harkiten, sillä pienemmät kuutit jäävät helpommin kiinni verkkoihin kuin isommat. Verkkoja ei myöskään pidä jättää pitkäksi aikaa veteen, vaan pyyntiajat on hyvä pitää lyhyinä.

MMM myös muistuttaa, että pitkäsiiman käyttö on aina kiellettyä. Samoin kuin muun koukkupyydyksen, jossa käytetään syöttinä kalaa tai kalanpalaa.

Viime kesinä kalastuksenvalvonnassa on ministeriön mukaan löytynyt paljon asetuksenvastaisia katiskoita. Ongelmia aiheuttavat väljänieluiset katiskat, joihin norppa pääsee sisään, mutta ei sieltä pois. Onkin tärkeää, että katiskoiden nielu on leveydeltään alle 15 senttimetriä. Nielu tulee olla vahvistettu siten, että se ei missään olosuhteissa pääse laajenemaan 15 senttimetriä suuremmaksi.

Saimaannorppakanta on kasvanut 2000-luvulla noin 240 yksilöstä noin 420–430 yksilöön. Suojelustrategian 400 saimaannorpan välitavoite saavutettiin kuusi vuotta etuajassa. Saimaannorppa on silti edelleen erittäin uhanalainen laji.

Tarkemmin rajoituksista voi lukea maa- ja metsätalousministeriön nettisivuilta.

Saimaan kalastusrajoitusalueella voimassa olevat säädökset:

Verkkokalastus on täysin kiellettyä 15.4.–30.6. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkot, joiden käyttö on kielletty 15.4.–20.6.Riimuverkkojen ja muiden vahvalankaisten verkkojen käyttö on kiellettyä ympärivuoden.Verkot on tästä vuodesta alkaen aina ankkuroitava pohjaan joko verkon tai verkkojadan molemmista päistä.Katiskan tai merran nielu ei saa olla leveydeltään tai edes venytettynä yli 15 senttimetriä.