THL: Suomessa on todettu 355 uutta koronatartuntaa – kahden viikon tartuntaluvut kääntyivät jälleen nousuun

Vesa Moilanen

Suomessa on raportoitu 355 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 1 480 tartuntaa, mikä on 200 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on Suomessa sairaalahoidossa 39 ihmistä. Potilaista seitsemän on tehohoidossa.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 95 742.