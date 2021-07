Nyt on tarve usean veriryhmän verelle – helteet ja kesälomat ovat tiputtaneet luovutusten määriä

Markku Ulander

Suomessa on tällä hetkellä tarvetta usean eri veriryhmän verelle, kertoo Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun.

Suomessa on tällä hetkellä tarvetta usean eri veriryhmän verelle, kertoo Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun tiedottaja Tuuli Vuori.

Erityistä tarvetta on veriryhmissä A+ ja O+. Näihin kahteen veriryhmään pitäisi saada päivittäin noin 500–600 luovuttajaa.

Vuoren mukaan helteet ja kesälomakiireet voivat vaikuttaa siihen, miten ihmiset pääsevät luovuttamaan verta. Mökkiläiset eivät välttämättä ehdi tai pääse kaupunkien toimipisteisiin, mutta Veripalvelun liikkuvia luovutuspisteitä käy myös pienemmillä paikkakunnilla.

Luovutustilaisuuksia järjestetään etelästä Rovaniemelle asti. Vain pohjoisimmassa Suomessa ei logistiikkasyistä ole luovutuspisteitä. Verivalmisteet tehdään Helsingissä, ja veri täytyy kuljettaa saman päivän aikana pääkaupunkiin käsiteltäväksi.

Joka vuosi tarvitaan 20 000 uutta verenluovuttajaa, ja luovutettua verta saa Suomessa vuosittain noin 40 000 potilasta, Vuori kertoo. Verta tarvitaan muun muassa leikkaus- ja syöpäpotilaille, onnettomuuksien uhreille, keskosvauvoille sekä synnytysvuotojen hoitoon.

Suomessa on Vuoren mukaan aktiivinen ja potilaiden auttamiseen sitoutunut verenluovuttajakunta. Yleisesti ottaen verihuolto Suomessa toimii hyvin, ja sairaaloille on pystytty turvaamaan verivalmisteiden saanti. Ulkomailta on tuotu vain yksittäisiä harvinaisten veriryhmien valmisteita.

Viime vuonna verenluovutuksessa kävi 118 000 eri henkilöä. Monet luovuttajat sitoutuvat pitkiksi ajoiksi. Osalla luovuttaminen katkeaa elämäntilanteen tai ikääntymisen vuoksi.

Vuoren mukaan verta luovuttavat monenikäiset ihmiset. Erityisesti nuoret naiset ovat aktiivisia, mutta heille suositellaan raudanpuuteriskin takia enintään yhtä luovutuskertaa vuodessa. Säännöllisistä verenluovuttajista isoin ikäryhmä ovat yli 40-vuotiaat.

"Verenluovutus on vapaaehtoista, eikä siitä Suomen lainkaan mukaan saa maksaa", Vuori kertoo.

Itse luovuttaminen kestää noin 5-10 minuuttia. Toimipisteiden kahvitarjoilu takaa, että elimistö palautuu verenluovutuksesta.