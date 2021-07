THL: Suomessa on todettu 91 uutta koronatartuntaa

Viimeisimpien tietojen mukaan sairaalahoidossa virukseen liittyvän taudin vuoksi on 40 ihmistä, joista 11 tehohoidossa.

Kalle Parkkinen

THL kertoi sunnuntaina, että Suomessa on todettu 91 uutta koronatartuntaa.

Suomessa on raportoitu 91 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 018 tartuntaa, mikä on 911 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 96 463.

