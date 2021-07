Lähes 30 asteen helteet jatkuvat, kunnon sateita saa vielä odottaa

Lapissa ja maan keskiosassa lämpötila saattaa nousta tänäänkin 30–32 asteeseen. LEHTIKUVA / SILJA-RIIKKA SEPPÄLÄ

Sää jatkuu maanantaina erittäin lämpimänä. Lapissa ja maan keskiosassa lämpötila saattaa nousta jälleen 30–32 asteeseen. Maan eteläosaan on luvassa vain hieman miedompaa hellettä eli 26–30 asteen lämpötiloja, kertoo Ilmatieteen laitos.

Kuivuuteen on tällä viikolla tulossa pientä helpotusta. Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomeen on tulossa säärintama, joka tuo mukanaan kuuroluontoisia sateita. Lappiin on Ilmatieteen laitoksen mukaan tulossa torstaina voimakkaampia sadekuuroja ja ukkosta.

Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa metsäpalojen vaara on kuivuuden vuoksi erittäin suuri. Maanantain ja tiistain välisenä yönä erittäin suuren metsäpalovaaran alue laajenee useisiin muihin maakuntiin maan länsi- ja eteläosissa.