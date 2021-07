Käräjäoikeus antaa päätöksen Rajavartiolaitoksen auton alla räjähtäneestä pommista – Syytetty kuvasi teon videolle

Syyttäjän mukaan teko aiheutti vaaraa myös ympäristölle. LEHTIKUVA / KAISA SIREN

Lapin käräjäoikeuden on määrä antaa tänään tuomio Torniossa viime elokuussa tapahtuneesta räjähdyksestä.

Putaan Aarnitiellä räjähtänyt, Rajavartiolaitoksen vuokraamaan tunnuksettomaan pakettiautoon kiinnitetty pommi vahingoitti autoa, mutta ei aiheuttanut henkilövahinkoja.

Syyttäjä vaatii 21-vuotiaalle miehelle vähintään vuoden ja enintään vuoden ja neljän kuukauden ehdotonta vankeutta tuhotyöstä ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Alle kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä myös ehdollisena, jos oikeus niin katsoo.

Syyttäjän haastehakemuksen mukaan mies on esitutkinnassa tunnustanut tienneensä, että räjäytyksen kohteena oleva pakettiauto oli Rajavartiolaitoksen käytössä. Hän myös kuvasi teon videolle, jonka poisti sittemmin. Syyttäjän mukaan teosta aiheutui yli 8 000 euron vahinko.

Räjähteen hankkimisesta, autoon kiinnittämisestä ja tulilangan sytyttämisestä syytettiin 39-vuotiasta miestä, joka kuitenkin kuoli syytteiden nostamisen jälkeen. Käräjäoikeus ei siksi anna tuomiota hänen tekemisistään.

Räjähde koostui haastehakemuksen mukaan nitroglykolista, nitroglyseriinistä sekä ammonium- ja nitraatti-ioneista, jotka ovat dynamiittityyppisen louhintaräjähteen keskeisiä osia. Räjäyttämiseen käytettiin aikatulilankaa ja nallia.

Syyttäjän mukaan teko aiheutti vaaraa myös ympäristölle.

"Räjähdyksestä on aiheutunut sirpaleiden, sinkoamien ja kuulovaurioiden vaaraa. Räjäytys on tehty kerros- ja rivitaloalueen lävistävän päätien varrella. Alueella asuu ja sen läpi liikkuu myös yöaikaan ihmisiä, joiden päätymistä räjähdyksen vaara-alueelle eivät tekijät olisi tehokkaasti voineet ehkäistä. Teko on ollut omiaan aiheuttamaan yleistä hengen ja terveyden vaaraa", syyttäjä kirjoittaa haastehakemuksessaan.