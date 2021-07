THL: Suomessa on todettu 106 uutta koronatartuntaa

Viimeisten kahden viikon aikana tartunroja on raportoitu lähes kaksinkertainen määrä edelliseen kahteen viikkoon verrattuna.

Kahden viikon aikavälillä laskettujen koronatartuntojen määrä on kasvussa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Suomessa on raportoitu 106 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 067 tartuntaa, mikä on 984 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 96 569.

Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 41 ihmistä, joista tehohoidossa on 9.