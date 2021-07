Saimaannorpan kuutti kuoli verkkoon Pihlajavedellä

Kyseessä on toinen verkkoon kuollut norppa tänä vuonna.

Saimaan Pihlajavedeltä löytyi heinäkuun 2. päivänä kalaverkkoon kuollut saimaannorpan kuutti. LEHTIKUVA / Jussi Nukari

Saimaan Pihlajavedeltä löytyi heinäkuun 2. päivänä kalaverkkoon kuollut saimaannorpan kuutti, kertoo Metsähallitus.

20-kiloinen uroskuutti löytyi kuolleena vain kaksi päivää norppien suojaksi säädetyn verkkokalastuskiellon päättymisen jälkeen. Verkko oli Metsähallituksen mukaan säädösten mukainen ja ankkuroitu molemmista päistä.

Verkkokalastus on täysin kiellettyä Saimaan kalastusrajoitusalueella huhtikuusta kesäkuun loppuun, lukuun ottamatta alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkkoja, joiden osalta kalastuskielto päättyi aikaisemmin kesäkuussa.

Heinäkuun alusta alkaen kalastus on sallittua toukokuussa voimaan tulleen asetuksen mukaisesti, jonka tavoitteena on vähentää saimaannorppien menehtymisiä kalanpyydyksiin.

Saimaannorppaa suojelevista kalastusrajoituksista päätettiin viimeksi toukokuussa. Silloin rajoitusaluetta laajennettiin ja verkkokalastuskieltoa kiristettiin, mutta rajoituksien kestoon ei tehty muutoksia.

Norpat ehtivät keväällä olla lainsuojattomia kolmen viikon ajan, kun aiempi asetus vanheni. Uuden asetuksen antaminen viivästyi valtioneuvostossa, kun kalastusrajoitusten pituudesta ei löytynyt sopua hallituksessa.

Maria Ohisalo (vihr.) kommentoi verkkokuolemaa Twitterissä.

"Esitimme verkkokalastuskiellon jatkamista heinäkuun loppuun. Surullista, että jäimme hallituksessa asian kanssa vähemmistöön. Oli vain ajan kysymys kun taas kuutteja kuolee verkkoihin. Vain me suomalaiset voimme suojella saimaannorpan", puolueen puheenjohtaja kirjoittaa.

Nykyiset kalastusrajoitukset ovat voimassa huhtikuuhun 2026 saakka.

Asetuksen mukaan verkkojen madaltaminen pystylangoilla on kiellettyä, ja kalastajien pitää ankkuroida verkot avovesiaikana.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) ja Metsähallitus ovat kehottaneet välttämään verkkokalastusta saimaannorppien tärkeimmillä pesimäalueilla ja vakituisilla elinalueilla myös kiellon päättymisen jälkeen heinäkuussa.

Saimaannorppa on erittäin uhanalainen. Kannan koko on nykyisin yli 420–430 yksilöä, joista lisääntymiskykyisiä on noin 225 eläintä.

Ankkurointi ei tee verkoista norppaturvallisia, muistuttaa Suomen luonnonsuojeluliitto.

"Maa- ja metsätalousministeriö on nyt viestinnässään täysin harhaanjohtavasti ohjeistanut, että ankkuroimalla verkot niillä voi kalastaa norppaturvallisesti. Ankkurointivaatimus on myös keskustelujen perusteella tullut yllätyksenä niin asiantuntijoille, osakaskunnille kuin kalastuksenvalvonnallekin, eikä siitä ole annettu tarkempaa ohjeistusta", sanoo norppatiedottaja Hanne Kosonen luonnonsuojeluliiton tiedotteessa.

Myös WWF Suomi on vaatinut, että verkkokiellon tulisi koskea myös heinäkuuta.

"Tämä tapaus on jälleen yksi todella ikävä muistutus siitä, että jokainen kalaverkko on norpalle vaarallinen. Tapaus osoittaa, että myöskään ankkurointi ei tee verkosta norppaturvallista", sanoo WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen tiedotteessa.

Heinäkuu on vuodesta toiseen saimaannorpan kuuteille vaarallista aikaa. Tällöin kuutit opettelevat itsenäistä elämää ja saattavat sotkeutua verkkoihin ennen kuin niiden paino on kasvanut riittävästi.

Kyseessä on toinen norppien verkkokuolema tänä vuonna. Maaliskuussa löydettiin verkkoon kuollut naarasnorppa. Kaikkiaan tiedossa on 25 kuollutta norppaa tältä vuodelta. Metsähallituksen arvion mukaan todellinen kuolleisuus on kuitenkin 2–3-kertainen havaittuun nähden, sillä kaikki kuolemat eivät tule tietoon.

Juttuun lisätty Maria Ohisalon ja Krista Mikkosen kommentit sekä kommentit Suomen luonnonsuojeluliiton tiedotteesta 5.7. klo 15.31.