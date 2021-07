Raakaöljyn hinta kävi korkeimmillaan lähes seitsemään vuoteen – taustalla öljymaiden eripura tuotannon kasvattamisesta

Raakaöljyn hinta on käynyt korkeimmalla tasolla lähes seitsemään vuoteen. LEHTIKUVA/AFP

Raakaöljyn hinta on käynyt korkeimmalla tasolla lähes seitsemään vuoteen, kun öljynviejämaiden Opec-yhteistyöjärjestö ja sen liittolaismaat eivät päässeet sopuun öljyntuotannon kasvattamisesta. Samaan aikaan koronakuopasta kampeavassa maailmantaloudessa kysyntää öljylle olisi.

West Texas Intermediate (WTI) -viitelaatu kohosi tiistaina liki 77 dollariin tynnyriltä. Vastaavaa hintatasoa ei ole nähty sitten marraskuun 2014. Euroopan Brent-viitelaatu puolestaan nousi yli 77,8 dollariin eli suurimmilleen sitten vuoden 2018 marraskuun.

Alkuillasta viideltä Suomen aikaa WTI:n hinta oli kuitenkin pudonnut 74,5 dollariin, Brent 75,7 dollariin.

Öljyntuottajamaat ovat jälleen hiljalleen kasvattaneet tuotantoaan sen jälkeen, kun öljyhanat menivät kiinni hintojen sukeltaessa koronasulkujen aikaan. Kysyntä on jälleen palannut, mutta Arabiemiraatit ei ole päässyt muiden Opec-maiden kanssa sopuun siitä, missä määrin ja millä ehdoilla tuotantoa kasvatettaisiin. Uutistoimisto Bloombergin mukaan öljymaiden keskusteluissa esillä on ollut ehdotus, jolla tuotantoa kasvatettaisiin kahdella miljoonalla tynnyrillä päivässä elokuusta vuoden loppuun. Näin on toimittu myös toukokuusta heinäkuuhun.

Öljynviejämaiden ja liittolaisten eli Opec+:n viikonlopun yli kestäneet neuvottelut kariutuivat lopulta tuloksettomina, ja maanantain kokous päätettiin perua. Uutta aikaa kokoontumiselle ei ole esitetty.

AFP:n haastatteleman AvaTraden analyytikon Naeem Aslamin mukaan ei olisi ennenkuulumatonta, jos Brent-raakaöljyn tynnyrihinta kohoaisi likelle sataa dollaria kiistan selvittelyn venyessä.