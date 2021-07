Hallitus tiukensi matalan tautiriskin maan määritelmää – Suomeen pääsee jatkossa ilman koronatodistuksia ja testejä vain pienestä joukosta maita

Hallitus on tiukentanut matalan tautiriskin maan määritelmää. Kuvassa peruspalveluministeri Krista Kiuru. LEHTIKUVA / Roni Rekomaa

Hallitus tiukentaa linjausta matalan tautiriskin maista kesäkuun lopulla muuttuneen uhka-arvion takia. Se antoi tiistaina ylimääräisessä istunnossaan asetuksen, jonka mukaan Suomeen pääsee jatkossa ilman koronatodistuksia ja testejä maista, joissa on ollut alle 10 koronatapausta 100 000:ta asukasta kohti viimeisen kahden viikon aikana.

Aiemmin maa luokiteltiin niin sanotusti vihreäksi eli matalan koronailmaantuvuuden maaksi, jos koronatapauksia on ollut korkeintaan 25 sataatuhatta asukasta kohti 14 päivässä.

Tiukennusta perustellaan maailmalla nopeasti leviävällä deltavirusmuunnoksella.

Asetus liittyy presidentin tiistaina vahvistamaan rajaturvallisuuslakiin, jonka mukaan Suomeen saa tulla vapaasti matalan tautiriskin maista. Maat määritellään erikseen valtioneuvoston asetuksella.

Täysin rokotettuihin tai taudin puolen vuoden sisällä taudin sairastaneisiin ei kohdistu Suomeen saapuessa testausvaatimuksia.

Negatiivisen koronatestitodistuksen kanssa saapuvan matkustajan tulee käydä toisessa koronatestissä 3–5 vuorokautta Suomeen saapumisen jälkeen. Jos maahantulijalla on yksi rokote koronarokotussarjasta, ei tarvita ennakkotestiä, mutta testiin on mentävä 3–5 vuorokauden sisällä saapumisesta. Kontakteja tulee välttää, kunnes negatiivinen tulos on varmistunut.

Laki tulee voimaan 12. heinäkuuta ja se on voimassa 15. lokakuuta asti.

Hallitus on monta päivää kiistellyt sosiaali- ja terveysministeriön (STM) perhe- peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) johdolla antamasta esityksestä, että ilmaantuvuusluvun raja lasketaan kymmeneen. Ylimääräinen istunto kesti tiistaina poikkeuksellisen pitkään.

Matalan ilmaantuvuusluvun maita ovat olleet esimerkiksi Australia, Islanti, Israel ja Singapore sekä Uusi-Seelanti. Kaiken kaikkiaan matalan ilmaantuvuusluvun maita on varsin vähän. Ilmaantuvuus on tapausten määrä suhteutettuna alueen väestöön 100 000:ta asukasta kohden. Suomen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä noin 40, ja se on ollut viime aikoina noususuunnassa.

Alun perin hallituksen esityksessä ei ollut mainintaa niin sanotuista vihreistä maista, mutta sosiaali- ja terveysvaliokunta teki siihen lisäyksen, jonka mukaan alhaisen koronailmaantuvuuden maista pääsisi vapaasti Suomeen.

STM ei valiokunnalle antamassaan täydennetyssä vastineessa pitänyt ilmaantuvuusrajaan perustuvaa ja asetuksella säädettävää listaa alhaisen riskin maista perusteltuna, koska alueiden epidemiatilanne voi muuttua nopeasti.

Vaatimus todistuksen esittämisestä ja testissä käymisestä koskee vain yli 16-vuotiaita.

Testien jättäminen väliin on rangaistavaa, ja siitä voi saada sakot.