Uusia raportoituja tartuntoja tasan 300 – tartuntoja todetaan eniten 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä

Sanne Katainen

Kesä-heinäkuun vaihteessa koronatestimäärät kääntyivät nousuun.

Suomessa on raportoitu 300 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 2 374 tartuntaa, mikä on 1 064 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 97 349.

Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 44 ihmistä, joista tehohoidossa on seitsemän.

Koko maassa noin 61,1 prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen ja toisen annoksen 22 prosenttia.

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä noin 17 000:lla ja toisen annoksen saaneiden määrä vajaalla 30 000:lla.

Kesä-heinäkuun vaihteessa testimäärät kääntyivät nousuun. Viime viikolla tehtiin lähes 97 000 koronatestiä, mikä on noin 26 500 testiä enemmän kuin sitä edeltävältä viikolta. Positiivisten testitulosten osuus on ollut viime viikolla 1,3 prosenttia ja toissa viikolla 1,4 prosenttia.

Tartuntoja todetaan eniten 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä.