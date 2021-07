Merellä runsaasti sinilevää – Perämeren rannikolla havaintoja on tehty poikkeuksellisen paljon

Sinilevää on havaittu jonkin verran, mutta kukintahuippuun on vielä matkaa.

Markku Vuorikari

Tyynellä säällä sinilevää kerääntyy rannoille.

Sisävesillä sinilevätilanne on ajankohdalle tyypillinen, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke). Sinilevä on runsastunut yksittäisillä järvillä, mutta olosuhteisiin nähden levätilanne on keskinkertainen.

“Muutamia runsaitakin kansalaisten havaitsemia sinileväkukintoja havaittiin koko maassa tällä viikolla. Vain yhdestä erittäin runsaasta sinileväkukinnasta on tehty kansalaishavainto tähän mennessä sisävesillä”, kertoo Syken korkeakouluharjoittelija Jere Laine.

Järvien pintalämpötilat ovat 3–6 astetta pitkän aikavälin keskiarvoa lämpimämpiä.

Itämeren rantojen sinilevähavainnot ovat runsastuneet merkittävästi viime viikosta. Levämäärä on jonkin verran ajankohdan keskiarvoa korkeampi.

Rannikolla sinilevää on havaittu etenkin Suomenlahdella, Saaristomerellä, Ahvenanmaalla ja länsirannikolla Merenkurkkuun asti. Myös Hailuodon länsipuolella ja Hailuodon sekä Iin välisellä merialueella on sinilevää.

Saaristomerellä sinilevää on etenkin Houtskarin, Korppoon ja Nauvon ympäristössä, Kemiönsaaren eteläpuolella ja Saaristomeren suojaisissa paikoissa. Levämäärä on kaksinkertaistunut viime viikosta.

Suomenlahdella kukinnat ovat lisääntyneet pääkaupunkiseudun edustalla sekä Kirkkonummen, Inkoon, Tammisaaren ja Hangon lähettyvillä. Yksittäisiä runsaita sinilevähavaintoja on tehty myös itärajan tuntumassa ja Loviisan seudulla.

Runsaita sinilevähavaintoja on tehty myös Perämerellä.

”Sinilevien kasvu on kiihtynyt pitkään jatkuneen lämpimän sääjakson seurauksena. Havaintoja on tehty runsaasti eri puolilta Itämeren rannikkoa, mutta sinileväkukintojen huippuun on kuitenkin vielä matkaa. Tavallisesti sinileväkukinnat ovat runsaimmillaan heinäkuun loppupuolella tai elokuun alussa”, kertoo Syken korkeakouluharjoittelija Lilja Nikula.