Finnair aloittaa suorat lennot Tukholmasta Thaimaahan ja Miamiin

Lennot työllistävät kokonaisuudessaan noin 270 henkilöä Suomessa, työpaikoista 100 on Finnairissa.

Finnair aloittaa suorat lennot Ruotsista Thaimaahan ja Yhdysvaltojen Miamiin. Lennot työllistävät noin 270 ihmistä Suomessa, lentoyhtiö kertoo.

Lennot lennetään Tukholman Arlandasta Thaimaan Bangkokiin ja Phuketiin sekä Miamiin.

Lennot aloitetaan tulevalla talvikaudella A350-koneilla. Ensimmäisen kerran suorat reitit lennetään lokakuun lopulla.

Tukholman lennoilla on Finnairin lentäjät. Matkustamopalvelun tuottaa Suomessa Finnairin kumppani Airpro. Finnairin mukaan sen alkuperäinen tavoite oli lentää lennot omalla matkustamopalveluhenkilöstöllään.

"Nämä lennot luovat kokonaisuudessaan noin 270 suomalaista työpaikkaa, joista 100 on Finnairissa. Tuemme myös sitä, jos meiltä lomautettuna olevaa matkustamopalveluhenkilöstöä haluaa hakeutua määräajaksi Airpron palvelukseen näille lennoille, ja palata sen jälkeen olemassa olevaan työsuhteeseensa Finnairiin", kertoo Finnairin operatiivinen johtaja Jaakko Schildt tiedotteessa.

Lentäjien kanssa joustoista sovittiin kesäkuussa. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT kuitenkin hylkäsi matkustamohenkilöstöä koskeneen ehdotuksen sopia määräaikaisista joustoista paikallisesti, vaikka joustoesitystä puolsivat ammattiosaston toimikunta ja AKT:n matkustamohenkilöstöjaosto.

Kauppalehti kertoi viime viikolla, että Finnairin uudet lentoreitit olisivat tuoneet töitä sadoille, mutta suunnitelmia vesitti AKT:n kanta.

Kassavirran saamiseksi ja henkilöstön työllistämiseksi lentoyhtiö kartoitti mahdollisuutta avata joitain kaukoreittejä niin, että niihin lennettäisiin muualta Euroopasta Helsingin sijasta. Finnair ei kertonut, mitä nämä lennot tarkalleen olisivat olleet, mutta niitä olisi lennetty tulevalla talvikaudella.

Finnairin työehtosopimukset lähtevät siitä, että lennot lennetään Helsingistä. Niiden toteuttaminen muualta Euroopasta käsin olisi edellyttänyt määräaikaisia joustoja työehtosopimukseen.

"Suunnitellut kaukolennot olisivat toteutuessaan työllistäneet noin 400 finnairilaista, joten AKT:n kanta on meille luonnollisesti suuri pettymys. Suurin osa lentävästä henkilöstöstämme on ollut pitkään lomautettuna, kun matkustusrajoitustilanne on pitänyt lentämisen Helsingistä vähäisenä", Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoi Kauppalehdelle.