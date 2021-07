Varsinais-Suomi siirtyi takaisin kiihtymisvaiheeseen – tänään raportoitu 302 uutta koronatartuntaa

Myös Päijät-Häme on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen koko maakunnassa.

Jarno Mela

THL raportoi tänään 302 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viimeisen viikon aikana uusia tartuntoja on kertynyt 2 520.

Varsinais-Suomi on siirtynyt takaisin koronaepidemian perustasolta kiihtymisvaiheeseen alueen koronakoordinaatioryhmän päätöksellä, kertoo Aluehallintovirasto (Avi). Syynä on koronatartuntojen merkittävästi kasvanut määrä viimeisen kahden viikon aikana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt ottaa uudelleen käyttöön yleisörajoituksia ja yleisiä kokouksia koskevia kokoontumisrajoituksia, jotka ovat voimassa 8. elokuuta asti.

Koronaepidemian kiihtymisvaiheessa ovat myös Kymenlaakson maakunta ja pääkaupunkiseutu.

Suomessa on raportoitu 302 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 2 520 tartuntaa, mikä on 1 438 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 97 651.

Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 42 ihmistä, joista tehohoidossa on kahdeksan.