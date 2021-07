THL: Suomessa on todettu 293 uutta koronatartuntaa – taudin ilmaantuvuus kasvussa edelleen

Eilen raportoitujen tietojen mukaan sairaalahoidossa on taudin vuoksi 42 ihmistä. Heistä 8 on tehohoidossa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella koroviruksen ilmaantuvuusluku on 79. LEHTIKUVA / Silja-Riikka Seppälä

Suomessa on raportoitu tänään 293 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 2 668 tartuntaa, mikä on 1 527 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronaviruksen ilmaantuvuus kahden viikon ajalta on Suomessa nyt 48 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Tätä edeltävien kahden viikon aikana ilmaantuvuusluku oli maassa noin 21. Luvut ovat pyöristettyjä.

Suurinta ilmaantuvuus on tällä hetkellä Päijät-Hämeen alueella, jossa tartuntoja on kahdelta viikolta 94 sataatuhatta asukasta kohden. Ilmaantuvuus on alueella kolminkertaistunut edeltäviin kahteen viikkoon verrattuna, jolloin luku oli 32.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuusluku on 79 ja Kymenlaaksossa 73.

Lukujen valossa vähiten koronaa on Suomessa tällä hetkellä Keski-Pohjanmaalla, jossa ei ole todettu yhtään tartuntaa kahteen viikkoon. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ilmaantuvuusluku on 5 ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Vaasassa 10.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 97 944.