THL: Suomessa on todettu 138 uutta koronatartuntaa

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 2 779 tartuntaa.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu jo yli 98000 koronavirustartuntaa. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Suomessa on raportoitu 138 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 2 779 tartuntaa, mikä on 1 553 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa pandemian aikana 98 082.