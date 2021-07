Linnanmäen klassikko, puinen vuoristorata täyttää 70 vuotta – Laitetta pidettiin aluksi niin hurjana, että jarrumestareilla täytyi olla hävittäjälentäjän koulutus

Linnanmäen puinen vuoristorata sen 50-vuotispäivänä.

Linnanmäen puinen vuoristorata täyttää tiistaina 13.7. 70 vuotta, kertoo Linnanmäen omistaja Lasten Päivän Säätiö. Se avattiin 13. heinäkuuta vuonna 1951 ja sen rakentaminen maksoi 48 000 000 markkaa, mikä on nykyrahassa noin 1 500 000 euroa.

Vuoristoradan rakentamisvaiheessa laitteen elinkaareksi arvioitiin 15 vuotta. Huolenpidon ja osien säännöllisen uusimisen ansiosta laite kuitenkin tarjoaa hurjapäille kyytejä vielä tänäkin päivänä.

Vuoristorataa ohjaavat jarrumestarit, joita maailmalla tavataan nykyään vain harvoin, sillä monilla vanhoilla radoilla on siirrytty käyttämään automaattisia jarruja. Vuoristoradalla on toiminut naisia jarrumestareina vuodesta 1999 alkaen, ja tänäkin juhlavuonna yksi jarrumestareista on nainen. Laitetta pidettiin aluksi niin hurjana, että jarrumestareilla piti olla hävittäjälentäjän koulutus.

Huvipuistoon tulevia ihmisiä kannustetaan pukeutumaan tiistaina 50-luvun tyyliin juhlapäivän kunniaksi.

