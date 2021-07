EU:n koronatestitodistus ja todistus sairastetusta koronasta saatavilla Omakannasta tänään

Heikki Saukkomaa

EU:n koronatestitodistus ja todistus sairastetusta koronavirustaudista ovat saatavilla Omakanta-palvelusta tästä päivästä alkaen, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Testitulostodistuksen saa, kun on käynyt koronatestissä ja saanut siitä tuloksen. Todistus näkyy Omakannassa uusimman testituloksen perusteella. Todistuksen sairastetusta koronavirustaudista saa, kun on sairastanut koronan ja sairastuminen on varmistettu positiivisella PCR-testituloksella. Niin kutsutun pikatestin eli antigeenitestin tulos ei kelpaa todistamaan sairastettua koronavirustautia.

Saatuja rokotteita koskeva todistus on ollut saatavilla palvelusta jo kesäkuun lopusta lähtien. Todistuksessa näkyvät viimeisimpänä saadun rokotteen valmistenimi ja antopäivä sekä rokoteannosten määrä. Jos on saanut kaksi rokotusta, vain jälkimmäisen rokoteannoksen valmistenimi näkyy todistuksessa.

EU:n koronatodistusta voidaan käyttää rajanylitystilanteissa EU-alueella.

Matkustamista varten tarvittavat koronatestit tehdään yksityisen terveydenhuollon piirissä. Nämä testit ovat maksullisia. Suomeen palattaessa testit ovat kuitenkin julkisessa terveydenhuollossa maksuttomia.

Kohdemaan testitulosten voimassaolon kriteerien selvittäminen jää matkustajan velvollisuudeksi. Matkustajan täytyy siis tietää kohdemaan ajantasaiset rajanylityskriteerit käytetyn testimenetelmän ja tuloksen kelpoisuusajan suhteen.

Matkustajan on ladattava todistus itselleen Omakanta-palvelusta ennen matkalle lähtöä. Koronarokotustodistus on voimassa 12 kuukautta. Suosituksen mukaan todistus sairastetusta koronavirustaudista on voimassa aikaisintaan 11 vuorokautta ja enintään 180 vuorokautta siitä, kun positiivinen koronatestitulos on saatu.