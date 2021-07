THL: Korona leviää nyt erityisesti lasten ja nuorten parissa – 383 uutta tapausta

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu lähes 2 955 tartuntaa, mikä on yli 1 443 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Emmi Korhonen

Uusia koronatartuntoja on raportoitu 383, kertoo THL.

Suomessa on raportoitu vuorokauden aikana 383 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa lähes 98 888.

Kahden edeltävän viikon ajalla tautitapaukset ovat painottuneet koko pandemian aikaa enemmän 20–29-vuotiaiden ikäryhmään. Myös 10–19-vuotiaiden ikäryhmän osuus on korostunut aiempaan verrattuna.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 53, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 27. Luvut ovat pyöristettyjä.

Suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä, jossa se on yli 114. Ilmaantuvuusluku on korkea myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (88), Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä (72) ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (64).

Pienintä ilmaantuvuus on Ahvenanmaalla (3) ja Keski-Pohjanmaan alueella (4).

Koronavirukseen liittyvän taudin vuoksi sairaalahoidossa on Suomessa THL:n mukaan 44 ihmistä, joista tehohoidossa on 10.

Maanantaina sairaalahoidossa oli yhteensä 43 ihmistä, joista tehohoidossa oli kahdeksan.