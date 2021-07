Helteet näkyvät terveyskeskuksissa viiveellä — muutama päivä lämpöä ei vielä haittaa, mutta viikkojen hellejaksot ruuhkauttavat vastaanotot

Suomen Ilmakuva Oy

Pitkään jatkunut hellejakso on aiheuttanut ruuhkaa myös Turun yliopistollisen sairaalan vastaanotolla.

Jo lähes kuukauden jatkunut hellepäivien putki on aiheuttanut ruuhkaa päivystyksissä eri puolella Suomea. Helteiden pitkittyessä ongelmat ovat vain kasvaneet.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden (Essote) palvelualuejohtaja Hans Gärdströmin mukaan helteiden takia vastaanotolle hakeutuneiden potilaiden määrä on ollut selvästi suurempi kuin aikaisempina kesinä. Tavallisesti kesällä Mikkelin keskussairaalan päivystykseen saapuu helteiden takia yksi tai kaksi potilasta.

”Nyt on päiviä, että päivystyksessä on 7–8 henkilöä, mutta sitten on myös 10 henkilön päiviä.”

Lisäksi kotisairaalat hoitavat osan tiputuksista, jotka voidaan hoitaa potilaiden kotona.

”Heilläkin on ollut sellaisia päiviä, että he ovat käyneet päivän aikana 10 eri potilaan luona.”

Toimialuejohtaja Jaakko Rinne Turun yliopistollisesta keskussairaalasta (TYKS) on Gärdströmin kanssa samoilla linjoilla helteiden vaikutuksista. Rinteellä ei ole tarkkoja lukuja siitä, mitkä Turun päivystyskäynneistä ovat johtuneet juuri helteestä.

”Päivystyksessä on ollut ruuhkaa, ja nimenomaan iäkkäiden potilaiden jatkohoito on ruuhkautunut. Sitä kautta voidaan olettaa, että helteellä on vaikutusta."

Joitakin potilaita on Rinteen mukaan jouduttu pitämään vuodeosaston täyttyessä ylipaikoilla erikoissairaanhoidossa.

Hankalimmillaan tilanne oli kuluvan viikon alussa. Parempaan päin on kuitenkin menty.

"Keskiviikkona alkoi jo näyttää siltä, että tilanne olisi laukeamaisillaan."

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) terveyspalvelujen johtaja Tuula Karhulan mukaan sairaalakuormitus on helteiden aikana lisääntynyt myös Eksoten alueella. Lämmön ohella helteiden oheisvaikutukset ovat pitäneet päivystyksen kiireisenä.

"Helle näkyy, ja näkyy myös kesä. Tapaturmia sattuu kesällä selvästi enemmän, ja päivystyskäynnit ovat tästäkin syystä lisääntyneet."

Karhulan mukaan tilanne oli samankaltainen vuonna 2018. Tuolloin hellepäiviä oli koko kesän aikana Suomessa yhteensä 63 kappaletta.

"Viime viikon alun hiukan vilpoisammat yöt olivat tervetulleita."

Helteiden vaikutukset alkavat tavallisesti näkyä sairaaloissa viiveellä.

"Viikko hellettä vielä menee suhteellisen hyvin, mutta muutaman viikon jälkeen näitä päivystyskäyntejä alkaa tulla lisääntyvästi", Gärdström kertoo.

Gärdströmin mukaan viive johtuu osittain asuintilojen kuumentumisesta helteiden jatkuessa.

”Helteiden alussa useimmissa asuinrakennuksissa sisätilat ovat vielä viileät. Mitä pitempää helteet jatkuvat, sitä vähemmän asunnot viilenevät yön aikana.”

Tavallisesti helteiden terveysvaikutukset kohdistuvat pääasiassa vanhempaan väestöön. Gärdströmin mukaan nyt myös nuoret ovat olleet uupuneita.

”Töissä tai pelaillessa ei ole huomattu juoda nesteitä riittävästi. Etupäässä vaikutukset kohdistuvat kuitenkin yhä vanhempaan väestöön.”

Helteen vaikutukset voivat näkyä kehossa monilla eri tavoilla.

”Tulee sydämen vajaatoimintaa, ihmiset uupuvat ja on tasapainohäiriöitä", Gärdström luettelee.

Nesteytyksestä tuleekin huolehtia nyt erityisen tarkkaan. Pelkkä veden nauttiminen ei kuitenkaan riitä. Nesteytyksen lisäksi tulee huolehtia myös kehon suolatasapainosta. Suola helpottaa veden imeytymistä elimistöön.