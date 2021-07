Etelä-Suomessa lämpötila lähentelee 30 astetta vielä lauantaina – Kouvolassa jo kuukauden helleputki

Kuuma sää jatkuu tänään vielä etelässä. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Aurinkoinen ja kuuma sää jatkuu lauantaina Etelä-Suomessa. Lämpötila nousee lähelle 30 astetta laajalti maan eteläosissa, Ilmatieteen laitos kertoo.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella on päivällä pilvisempää ja lämpötilat liikkuvat 21–24 asteen tuntumassa. Lapissa pilvisyys on runsasta ja paikoin tulee sadekuuroja. Lapin etelä- ja keskiosissa lämpötilat ovat iltapäivällä 20–22 asteessa. Pohjois-Lapissa jäädään alle 20 asteeseen.

Sunnuntaina maan keski- ja pohjoisosissa on jo selkeästi viileämpää. Lappiin liikkuu matalapaine, ja sää on siellä hyvinkin pilvinen ja sateinen, Ilmatieteen laitos kertoo. Matalapaineeseen liittyvä säärintama yltää maan keskiosiin saakka pyyhkien Suomen läpi itään. Sää viilenee ja odotettavissa on sade- ja ukkoskuuroja.

"Vain säärintaman eteläpuolella noustaan hellelukemiin", kertoo päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa.

Sunnuntaina yli 25 asteen lämpötiloja mitataan vain aivan eteläisimmässä Suomessa ja lähellä itärajaa.

Ensi viikolla saadaan hetken aikaa nauttia vilpoisemmista säistä. Lämpimintä alkuviikosta on maan etelä- ja itäosissa, joissa lämpötila on 20–23 asteen paikkeilla.

Ilmatieteen laitoksen mukaan helleputki alkoi 17.6. eli ainakin jossain päin Suomea on pitänyt hellettä nyt kuukauden ajan. Kouvolan Anjalassa perjantai oli 29. peräkkäinen hellepäivä.

"Se on ainut asema, joka on selvinnyt koko kuukauden helleputken yli. Muilla asemilla on ollut jokunen vähän vilpoisempi päivä", Viljamaa kertoo.

Anjalassa rikottiin jo keskiviikkona ennätys peräkkäisten hellepäivien määrässä yhdellä mittausasemalla. Edeltävä ennätys oli vuodelta 2014, jolloin mitattiin 26 peräkkäistä hellepäivää yhdellä mittausasemalla.

"Tänään on vielä hellettä aika laajasti maan eteläosissa ja huomennakin maan etelä- ja itäosissa, joten helleputkeen tulee vielä pari päivää lisää", Viljamaa huomauttaa.