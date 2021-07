THL: Suomessa on todettu 384 uutta koronatartuntaa

Suomessa on todettu kaikkiaan lähes 100 000 koronatartuntaa.

Suomessa on raportoitu lauantaina 384 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 3 318 tartuntaa, mikä on 1 354 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 99 976.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,53 miljoonaa eli liki 64 prosenttia Suomen väestöstä.

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä lähes 16 000:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on hieman yli 27 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 1,51 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa lähes 41 000:lla.

