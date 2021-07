Kahta leikkimässä ollutta lasta on ammuttu Ruotsin Huddingessa

Edelleen sunnuntai-iltapäivänä on epäselvää, mitä oli tapahtunut.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven kommentoi lasten ampumista Facebookissa ja sanoi olevansa sekä epätoivoinen että vihainen. LEHTIKUVA/AFP

Ruotsissa on laajalti järkytytty, kun kahta ulkona leikkimässä ollutta lasta ammuttiin. Esikouluikäinen ja alakouluikäinen lapsi haavoittuivat eilisiltana Visättrassa Huddingen kunnassa Tukholman eteläpuolella.

Lapset vietiin ambulanssilla sairaalaan. Jalkoihin ammutut lapset eivät saaneet hengenvaarallisia vammoja.

Poliisi sai hälytyksen ampumisesta lauantaina kello 20.16 paikallista aikaa.

Yhteensä yhdeksän ihmistä on otettu kiinni ampumiseen liittyen. Poliisin mukaan heidän joukossaan on henkilöitä, joilla on yhteyksiä rikollisverkostoihin.

Edelleen tänään iltapäivällä oli epäselvää, mitä oli tapahtunut. Poliisin mukaan mikään ei viittaa siihen, että lapset olisi tarkoituksella valittu laukausten kohteeksi.

Lapset olivat leikkimässä asuinalueella lähellä Visättran keskustaa, kun heihin osui laukauksia.

Monien muiden julkisuuden henkilöiden ohella Ruotsin pääministeri Stefan Löfven (s.) kommentoi lasten ampumista. Löfven sanoi Facebookissa olevansa sekä epätoivoinen että vihainen.

Ruotsin sisäministeri Mikael Damberg (s.) arvioi ampumista uutistoimisto TT:lle.

"Se, että väkivalta tapahtuu ympäristössä, jossa viaton lapsi elää, osoittaa täydellistä välinpitämättömyyttä ja armottomuutta", sisäministeri painotti.

Damberg sanoi, että hänen ajatuksensa ovat loukkaantuneiden lasten ja heidän perheidensä kanssa.

"Haluan ilmaista suruni ja vihani väkivallasta, joka on kohdannut näitä kahta lasta."

Sisäministeri vaati myös, että on saatava selville, mitä ja miksi Visättrassa tapahtui.

"Nyt on tärkeää, että henkilö, joka on vastuussa tästä järjettömästä väkivallasta, asetetaan syytteeseen. Lasten tulisi aina pystyä tuntemaan olonsa turvalliseksi yhteiskunnassamme."

Ruotsin maltillisen kokoomuksen mukaan jokin uusi raja ylittyi nyt rikoksissa Ruotsissa. Oppositiopuolue vaatii kovempia rangaistuksia.

"Tämä on kauheaa. On liki mahdotonta kuvailla tätä tapausta sanoilla", sanoi kokoomuksen oikeuspoliittinen asiantuntija Johan Forsell.