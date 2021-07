Pienyritysten tilanne parantunut – syksyllä paljastuu todellinen kuva

Yrityksillä on mennyt koronatilanteen aikana kahtalaisesti.

Korona on koetellut myös Hiusmuotoilu Rentolaa Helsingissä pyörittävää Markku Janhusta. Hän pitää tänä kesänä lomaa vain viikon verran. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Pienten ja keskisuurten yritysten tilanne on parantunut selkeästi, kun koronarajoituksia on purettu, kertoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Riskejä kuitenkin on.

"Niin kauan, kun tautiluvut ovat näinkin korkeita, on tietenkin epävarmuutta. Monilla on pelko, että rajoitustoimia kiristetään", Pentikäinen sanoo.

Hänen mukaansa kriisi on helpottunut myös useilla koronasta pahimmin kärsineillä palvelualoilla.

"Esimerkiksi ravintola-alalla ja monilla muilla palvelualoilla menee jo varsin hyvin", Pentikäinen arvioi.

Hän huomauttaa, että monet ravintola-alan yrittäjät tuskailevat työvoimapulan kanssa. Työntekijöitä on siirtynyt koronarajoitusten aikana muille aloille kuten kaupan palvelukseen.

Kaikki alat eivät kuitenkaan päässeet koronasta yli. Pentikäinen muistuttaa, että tapahtuma-alalla on edelleen vaikeuksia. Myös ulkomaisista matkailijoista riippuvat yritykset ovat yhä kriisin kourissa, koska kansainvälinen matkailu Suomeen on toistaiseksi hyvin rajoitettua.

Suomen Hiusyrittäjien toiminnanjohtaja Marja Pahkala kertoo, että hiusalalla vallitsee viime vuoden kevään ja kesän kaltainen tilanne. Hänen mukaansa tuli totaalinen stoppi, kun koronapandemia alkoi viime vuonna. Kesällä tilanne normalisoitui paikka paikoin.

"Nyt on käynyt samalla tavalla. Keväällä oli jälleen laskua. Töiden määrä väheni selvästi. Nyt kun on kesä, tilanne on parantunut. Töitä tuntuu olevan selkeästi enemmän kuin kevään aikana oli", Pahkala sanoo.

Hänen mukaansa hiusalalla ei voi pitää turvavälejä asiakkaiden ja asiakaspalvelijoiden välillä. Osa asiakkaista ei uskalla maskeista huolimatta käyttää palveluja.

Pahkala kertoo, että liiketiloissa on siirretty tuoleja kahden metrin turvavälin takaamiseksi asiakkaiden välillä tai suljettu työpisteitä. Aukioloaikoja on venytetty niin, että ihmismäärä liiketiloissa on kullakin hetkellä mahdollisimman pieni.

Hän arvioi, että syksyä kohti tilanne normalisoituu, jos tautitilanne ei pahene.

"Rokotukset tuovat ihmisille omalta osaltaan turvallisuuden tuntua. Palveluita uskalletaan jälleen käyttää."

Pahkala huomauttaa kuitenkin, että todellinen tilanne nähdään vasta syksyllä.

Suomen Kultaseppien Liiton toiminnanjohtaja Henrik Kihlman kertoo, että alan yrityksillä on mennyt korona-aikana kahtalaisesti.

"Toisilla on mennyt kohtalaisen hyvin ja toisilla on mennyt huonost"i, hän sanoo.

Viime kesänä kotimaanmatkailun lisääntyminen näkyi Kihlmanin mukaan kasvuna yrityksissä, jotka sijaitsevat turistivirtojen äärellä. Erityisesti sisämaassa on voinut olla suhteellisen pirteätä.

Sen sijaan huonommin on mennyt kultasepänliikkeissä, joiden liiketoiminta nojaa ulkomaisiin matkailijoihin. Niihin ovat iskeneet matkailurajoitukset ulkomailta Suomeen. Kihlman korostaa, että pandemia on näin ollen vaikuttanut hyvin eri tavalla kuhunkin yritykseen.

Viime kesänä häitä jouduttiin perumaan kokoontumisrajoitusten vuoksi. Kihlman uskoo, että nyt loppukesästä häitä aletaan jälleen pitää ja vihkisormuksia ostaa.

"Lähitulevaisuus näyttää valoisammalta rokotuskattavuuden lisääntyessä. Kyllähän yhteiskunnan on palauduttava normaalimpaan", hän sanoo.

Hän varoittaa kuitenkin, ettei tiedetä, miltä tilanne näyttää syksyllä. Edellytykset parempaan ovat kuitenkin olemassa.

"Nuolaistaan vasta, kun tipahtaa."

Kuntoutusyrittäjien toiminnanjohtaja Satu Grekin kuvaa alan tilannetta korona-aikana varsin vuoristoratamaiseksi.

"Ensin meni hyvin huonosti, sitten paremmin, uudestaan aika huonosti, ja nyt tilanne on aika lailla paremp"i, hän kertoo.

Konkursseja ei ole paljoa. Vaikeuksissa ovat olleet yrittäjät, joilla on kuntosali tai jotka harjoittavat allasterapiaa kuntien uimahalleissa. Kuntosalit ja uimahallit ovat olleet täyssulun piirissä.

Grekinin mukaan alalla on eräin paikoin jopa työvoimapulaa. Yritykset haluavat valmistautua Kelan seuraavaan kilpailutukseen parantamalla palvelujaan.

"Toivomme, että pystyisimme palkkaamaan lisää ihmisiä", Grekin sanoo.

Hänen mukaansa erilaiset kustannustuet eivät ole auttaneet alaa oikeastaan mitenkään. Järjestö kannustaa kuitenkin kuntosaleja hakemaan sulkemiskorvauksia.

Suomen Hiusyrittäjien Pahkala kertoo, että pienyrittäjille tarjottu työmarkkinatuki on ollut valtava apu hiusalan yrittäjille.

"Se on ollut ihan ehdoton pelastus yrittäjille, joiden tulotaso tippui rajusti silloin, kun korona alkoi", hän kertoo.

Koronapoikkeuksiin kuuluva työmarkkinatuki on yrittäjille itselleen tarkoitettua rahaa, jolla ostetaan ruokaa ja maksetaan laskut. Samalla yritys saa ansaita tietyn määrän rahaa.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Tuki on runsaat 700 euroa kuukaudessa.