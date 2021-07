THL: Suomessa on todettu 461 uutta koronatartuntaa – helsinkiläiset voivat aikaistaa tehosterokotustaan neljällä viikolla

THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on yli 123, ja Päijät-Hämeessä, jossa se on hieman yli 120.

Roni Rekomaa

Koronatartuntojen määrä viimeisen kahden viikon aikana on Suomessa lisääntynyt verrattuna edelliseen kahteen viikkoon.

Suomessa on raportoitu 461 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 3 733 tartuntaa, mikä on 1 490 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu pandemian Suomessa reilut 100 700.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on yli 67, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli reilu 40. THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on yli 123, ja Päijät-Hämeessä, jossa se on hieman yli 120. Luvut ovat pyöristettyjä.

THL kertoi eilen maanantaina, että Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 52 ihmistä, joista tehohoidossa on 12.

Helsinkiläiset voivat aikaistaa toista koronarokotusannostaan halutessaan neljällä viikolla, kertoo Helsingin kaupunki.

Tehosterokotuksen voi ottaa 8–12 viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Lähiviikkoina varattavissa olevia tehosteaikoja on kuitenkin rajatusti tarjolla, sillä Helsingissä on erittäin paljon toisen annoksen saajia.

Tehosterokote kannattaa kaupungin mukaan silti mieluiten ottaa 12 viikon aikavälillä. Suositus perustuu siihen, että pidempi rokotusväli parantaa rokotuksen tehoa ja suojan kestoa.

Varatun ajan voi siirtää kätevimmin verkossa osoitteessa koronarokotusaika.fi.