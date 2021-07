THL: Suomessa on todettu 412 uutta koronatartuntaa

Kalle Parkkinen

Kaikkiaan Suomessa on todettu tähän mennessä yli 102 000 koronatartuntaa.

Suomessa on raportoitu 412 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 4 204 tartuntaa, mikä on 1 657 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on noin 76, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli noin 46.

THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 141, ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä, jossa se on 129. Esimerkiksi Lapissa ilmaantuvuus on nopeassa kasvussa, sillä kahden viikon ilmaantuvuus on 56, kun se kaksi viikkoa sitten oli vain yhdeksän.

Ilmaantuvuus on matalinta Keski-Pohjanmaalla, jossa se on 8. Luvut ovat pyöristettyjä.

Tällä hetkellä Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa yhteensä 56 ihmistä. Heistä tehohoidossa on yhdeksän.

Yhteensä sairaalahoidossa olevien määrä on pysynyt samana kuin keskiviikkona, jolloin THL viimeksi tiedotti asiasta. Tehohoidossa olevien määrä on kuitenkin laskenut yhdellä.

Keskiviikkona THL kertoi, että sairaalahoidossa oli yhteensä 56 ihmistä, joista tehohoidossa oli 10.