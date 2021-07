THL: Suomessa raportoitu 360 uutta koronatartuntaa

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 4 585 tartuntaa.

Kaikkiaan Suomessa on todettu liki 103 000 koronavirustartuntaa. LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Suomessa on raportoitu 360 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 4 585 tartuntaa, mikä on 1 769 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin koronavirustartuntoja raportoitiin 2 816.

Kaikkiaan Suomessa on tähän mennessä todettu liki 103 000 koronavirustartuntaa.