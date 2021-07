Jos kesällä on edessä pitkä automatka, vaanii silloin myös veritulppariski – erikoislääkäri neuvoo, miten vakavan sairastumisen riskiä voi helposti vähentää

Laskimotukoksen mahdollisuus kannattaa huomioida etenkin silloin, jos matkaa on tarkoitus taittaa satoja kilometrejä päivässä.

Jaana Kankaanpää

Veritulpan ehkäisemisen näkökulmasta erityisen tärkeää on varmistaa riittävä nesteytys.

Laskimotukos eli veritulppa on pitkään paikoillaan istuvan riesa. Jos suunnitelmissa on vaikkapa kesäinen automatka halki Suomen, on paikallaan selvittää oma sairastumisriskinsä ja lisäksi panostaa veritulpan ennaltaehkäisyyn.

Laskimotukoksen mahdollisuus kannattaa huomioida etenkin silloin, jos matkaa on tarkoitus taittaa satoja kilometrejä päivässä.

Laskimot kuljettavat verta elimistöstä takaisin sydämeen ja keuhkoihin. Koska veri virtaa niissä hitaasti ja matalalla paineella, ne ovat muita suonia otollisempia paikkoja hyytymien muodostumiselle.

Veritulpan ehkäisemisen näkökulmasta erityisen tärkeää on varmistaa riittävä nesteytys. Lääkäri huomauttaa, että vaikka itse istuisikin pelkääjän paikalla, loma- tai reissuolut on syytä korkata vasta kohteessa.

"Alkoholia kannattaa välttää, sillä se kuivattaa elimistöä ja lisää laskimoveritukoksen riskiä. Pitkään paikoillaan istuttaessa paras lomadrinkki on vesi", sisätautien erikoislääkäri Joni Suomi Terveystalosta sanoo tiedotteessa.

Vedenjuonnin ohella on syytä kiinnittää huomiota liikkumiseen. Tärkeintä on pyrkiä jaloittelemaan mahdollisuuksien mukaan edes vähän. Yhden pysähdyksen taktiikka voi toimia lyhyemmillä autoreissuilla, mutta matkan venyessä kannattaa varata aikaa useampaan verryttelytaukoon.

Jalat ristissä istumista kannattaa karttaa myös takapenkillä, sillä se on omiaan häiritsemään laskimoverenkiertoa.

Suomi vinkkaa, että mikäli suvussa on taipumusta laskimotukoksille tai tietää muuten omaavansa kohonneen riskin veritulppaan, kannattaa harkita ennaltaehkäisevää lääkitystä. Perinnöllisyyden ohella riskiä voivat lisätä tietyt sairaudet ja lääkkeet sekä tupakointi. Asiasta kannattaa keskustella sisätautilääkärin kanssa.

"Ennen matkalle lähtöä voidaan antaa kerta-annoksena lääkitys, joka vaikuttaa veren hyytymiseen estäen tukosten syntyä. Myös lentosukat ovat hyvä ehkäisevä apukeino, ja ne sopivat kaikenikäisille myös automatkoille", lääkäri kertoo.

Lentosukkien teho perustuu siihen, että puristamalla jalkoja ne ajavat verta varpaista sydämeen päin. Myös säännöllinen jaloittelu tehostaa verenkiertoa ja ehkäisee samalla tukoksia.

Veritulpan tuntomerkkejä ovat toispuolinen kipu ja turvotus. Tukos muodostuu lähes aina alaraajaan, usein säären tai pohkeen alueelle. Oireiden ilmaantuessa ei kannata jäädä arpomaan, vaan lääkäriin on syytä hakeutua viipymättä.

"Tukos muodostuu hyvin harvoin ylävartaloon, mutta sekin on mahdollista. Esimerkiksi syöpä voi altistaa ylävartalon laskimotukokselle. Nyrkkisääntönä voi sanoa, että mitä korkeammalle tulppa nousee, sitä suuremmaksi kasvaa riskikin. Säären alueella vaara on vielä pieni, mutta reiteen ja sitä ylemmäs noustessa se kohoaa", Suomi kertoo.

Veritulpan muodostumiselle ei voi määritellä tarkkaa aikajännettä, mutta aivan silmänräpäyksessä tauti ei kehity. Oireita ja omaa oloa kannattaakin kuulostella tarkoin, sillä pahimmassa tapauksessa hyytynyt veri päätyy keuhkoihin asti. Keuhkoveritulppa on vakava tila, joka voi johtaa jopa äkilliseen kuolemaan.

