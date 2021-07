THL: Suomessa on raportoitu 267 uutta koronatartuntaa

Sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut perjantaista.

Sanne Katainen

Koronarokotukseen voi varata ajan osoitteessa koronarokotusaika.fi.

Suomessa on raportoitu 267 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 4 700 tartuntaa, mikä on 1 769 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin koronavirustartuntoja raportoitiin 2 931.

Kaikkiaan Suomessa on tähän mennessä todettu hieman yli 103 000 koronavirustartuntaa.

THL:n mukaan Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 53 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 8.

Sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut kolmella perjantaista, jolloin THL viimeksi päivitti tiedot. Tehohoidossa olevien määrä puolestaan on laskenut perjantaista yhdellä.