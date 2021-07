THL: Suomessa on raportoitu 612 uutta koronatartuntaa

Kaikkiaan Suomessa on tähän mennessä todettu lähes 103 900 koronavirustartuntaa.

Koronarokotusten pop-up -piste Helsingin Vuosaaressa. THL:n mukaan on tärkeää, että myös nuoret ja nuoret aikuiset hakevat rokotuksen heti kun se on mahdollista. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Suomessa on raportoitu 612 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 4 905 tartuntaa, mikä on 1 953 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin koronavirustartuntoja raportoitiin 2 952.

