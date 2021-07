Poliisi: Rikosten tutkinta-ajat venyivät alkuvuoden aikana – seksuaalirikoksia aiempaa enemmän poliisin tietoon

Poliisihallituksen mukaan pitkittyneitä tutkinta-aikoja selittää muun muassa vaativien ja törkeiden rikosten lisääntyminen. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Rikosten tutkinta-ajat pidentyivät alkuvuoden aikana keskimäärin 17 vuorokaudella vuoden takaisesta, kertoo Poliisihallitus.

Poliisille ilmoitettujen rikoslakirikosten keskimääräinen tutkinta-aika oli tammi–kesäkuussa 165 vuorokautta, kun vastaava aika vuotta aiemmin oli 148 vuorokautta.

Rikostutkintojen kesto piteni siten keskimäärin yli kymmenen prosenttia edellisvuodesta. Luvuissa ei ole huomioitu liikennerikoksia.

Poliisin mukaan tutkinta-aikojen venymiseen vaikuttavat useat syyt.

"Muun muassa vaativien ja törkeiden rikosten määrän kasvu on ollut jatkuvaa, ja ne edellyttävät vaativia tutkintatoimia. Lisäksi kyberrikollisuuden määrä on kasvanut. Digitaalista todistusaineistoa on nykyisin mukana lähes kaikessa rikostutkinnassa, jolloin tekninen tutkinta vie aikaa", sanoo poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksesta tiedotteessa.

Poliisin tietoon tuli alkuvuonna lähes yhdeksän prosenttia vähemmän rikoslakirikoksia kuin vuotta aiemmin, kun liikennerikoksia ei oteta luvuissa huomioon. Vaikka rikosten kokonaismäärä väheni edellisvuodesta, ovat muun muassa seksuaalirikosten ja kiristysrikosten määrät kasvaneet.

Tammi–kesäkuun aikana poliisin tietoon tuli lähes 2 500 seksuaalirikosta, mikä on 27 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Lukuun sisältyviä rikosnimikkeitä ovat muun muassa seksuaalinen ahdistelu, raiskaus sekä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.

"Pidemmällä aikavälillä muun muassa poliisin tietoon tulleiden raiskausrikosten määrä on jatkanut tasaista kasvuaan", Poliisihallitus kertoo tiedotteessa.

Poliisin mukaan lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä kirjattiin viime vuonna selvästi tavanomaista enemmän, ja kuluvan vuoden osalta määrä ylittää alkuvuoden 2020 tason.

Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä on vähentynyt yli neljänneksen vuoden takaisesta. Poliisin mukaan tietoon tulleiden huumerikosten määrät voivat vuosittain vaihdella runsaasti, jos tulee ilmi rikosvyyhtejä, joissa on useita rikoksia ja rikoksesta epäiltyjä.

Heikinheimon mukaan poliisin ja Tullin paljastamat huumausainerikokset viittaavat kuitenkin huumeiden käytön lisääntymiseen. Poliisihallituksen mukaan tätä johtopäätöstä tukevat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselytutkimukset ja kaupungeissa tehdyt jätevesitutkimukset.