THL: Suomessa on raportoitu 644 uutta koronatartuntaa

Kaikkiaan Suomessa on tähän mennessä todettu lähes 104 500 koronavirustartuntaa.

THL kertoo tuoreet tiedot koronatilanteesta päivittäin. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Suomessa on raportoitu 644 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 5 131 tartuntaa, mikä on 2 141 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin koronavirustartuntoja raportoitiin 2 990.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 56 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 6.

Sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut kolmella maanantaista, jolloin THL viimeksi päivitti tiedot. Tehohoidossa olevien määrä puolestaan on laskenut maanantaista kahdella.