THL: Uusia koronatartuntoja raportoitu 765

Kaikkiaan Suomessa on tähän mennessä todettu 105 260 koronavirustartuntaa.

Koronaepidemia leviää edelleen nuorten aikuisten keskuudessa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Suomessa on raportoitu 765 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 5 558 tartuntaa, mikä on 2 468 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin koronavirustartuntoja raportoitiin 3 090.

Uusien koronatapausten määrä on kasvussa jo viidettä viikkoa. Koronaepidemia leviää edelleen nuorten aikuisten keskuudessa. Viime viikolla yli puolet kaikista tartunnoista todettiin alle 30-vuotiailta, erityisesti 18–21-vuotiailla.

Kesäaikana suurentuneiden tartuntaketjujen jäljitys on ruuhkaantunut. Tartunnanlähde on saatu selvitettyä 67 prosentissa tapauksista.