Ranuan hillat kiinnostavat laajasti – hillakarttoja katsottu yli 250 000 kertaa

Pekka Fali

Hillat kiinnostavat nyt runsaasti. Kuvituskuva.

Ranua-mobiilisovelluksen hillakarttoja on katsottu jo yli neljännesmiljoona kertaa, Ranuan kunta tiedottaa.

Kunnan mobiilisovelluksesta pääsee tarkkailemaan kartta, jossa on kerrottu lähes 60 valtion mailla sijaitsevan hillasuon sijainnit. Kartan tiedoista suot löytyvät myös lajiteltuina puuston määrän ja helppokulkuisuuden mukaan.

Ranua-sovellus julkistettiin runsas vuosi sitten, ja sen takana ovat Ranuan kunta, Ranuan Seudun Matkailu Oy, Ranuan matkailuyhdistys ja Ranuan Yrittäjät. Sovellus on ladattu runsaat 950 kertaa.

Ilmeisesti karttaa on siis jaettu myös sovelluksen ulkopuolella, tai sitten sovelluksen käyttäjät ovat olleet todella ahkeria hillastajia. Mikäli karttaa on katsottu vain sovelluksen kautta, on jokaiselle sovelluksen ladanneelle kertynyt runsaat 250 katselukertaa.

Ranuan kunnan kehittämispäällikkö Mikko Pöykkö iloitsee runsasta katsojamäärää.

"251 000 katselukertaa on vaikuttava määrä ja kertoo hillan vetovoimasta. Koronalla on voinut olla oma vaikutuksensa kiinnostukseen hillastusta kohtaan ja toivon, että uudet hillastajat ovat hyötyneet sekä kartoista että sovelluksesta", Pöykkö sanoo haastattelussa.

Sovelluksessa opastetaan hillastajia pelkän marjapaikan löytämisen lisäksi myös oikeanlaiseen pukeutumiseen ja eväiden valintaan. Lisäksi marjastajaa neuvotaan lataamaan 112 sovellus, jonka avulla apu löytää tarvittaessa paremmin sitä tarvitsevan marjastajan luo.

Hillapaikkojen lisäksi mobiilisovelluksesta saa lisätietoa muistakin Ranuan vierailemisen arvoisista paikoista, kuten kunnan majoituspaikoista, kaupoista ja nähtävyyksistä.