THL: Suomessa todettu lähes 800 uutta koronatartuntaa – kahden viikon tautitapauksista yli kolmannes parikymppisillä

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on noin 114, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli noin 61.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 106 802. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Suomessa on raportoitu 794 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 6 325 tartuntaa, mikä on 2 963 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin koronatartuntoja raportoitiin 3 362.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 106 802.

Kahden viime viikon aikana tautitapauksia on todettu eniten 20–29-vuotiailla, noin 2 300 koronavirustartuntaa, mikä on yli kolmannes kaikista kahden viikon tautitapauksista.

THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on noin 193. Viidessä maakunnassa ilmaantuvuusluku on yli sadan.

Matalinta ilmaantuvuus on Keski-Pohjanmaalla, jossa se on noin 12.