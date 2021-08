THL: Suomessa raportoitu 519 uutta koronatartuntaa – Husin alueen kahden viikon ilmaantuvuusluku lähes 200

Kahden viime viikon aikana todetuissa tautitapauksissa korostuu edelleen 20–29-vuotiaiden ikäryhmä, jossa tartuntoja on kahdessa viikossa ollut yli 2 400.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa reilut 107 300. LEHTIKUVA / SILJA-RIIKKA SEPPÄLÄ

Suomessa on raportoitu 519 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 666 tartuntaa, mikä on 3 129 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Viikonloppuisin valtakunnalliset raportoidut tartuntamäärät ovat yleensä pienempiä, koska testausmäärät eivät ole yhtä suuria kuin viikolla. Ennen tämän päivän lukuja päivittäin raportoidut tartuntaluvut ovat olleet tällä viikolla keskimäärin noin 640.

Kahden viime viikon aikana todetuissa tautitapauksissa korostuu edelleen 20–29-vuotiaiden ikäryhmä, jossa tartuntoja on kahdessa viikossa ollut yli 2 400.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 107 321.

THL:n mukaan koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,67 miljoonaa ihmistä eli 66,2 prosenttia Suomen väestöstä. Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä noin 9 000:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 35,1 prosenttia, mikä tarkoittaa lähes 1,95 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa noin 29 400:lla.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohden jatkaa kasvuaan. Ilmaantuvuusluku on noin 120, kun sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla se oli noin 64.

Suurin ilmaantuvuusluku on yhä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (200). Lisäksi ilmaantuvuusluku on yli sata Varsinais-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Kainuussa. Matalinta ilmaantuvuus on edelleen Keski-Pohjanmaalla (13).