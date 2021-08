Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu alkaa – tuhannet viisivuotiaat aloittavat esiopetuksen jo tänä vuonna

Kokeilussa mukana olevia kuntia on 15, ja kunnat on poimittu satunnaisotantana

Kokeilun tarkoituksena on muun muassa vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja jatkuvuutta. LEHTIKUVA / AFP

Elokuun alusta käynnistyy kokeilu lasten kaksivuotisesta esiopetuksesta, jonka myötä tuhannet viisivuotiaat lapset aloittavat esiopetuksen jo tänä vuonna.

Kokeiluun osallistuu arviolta yhteensä 10 000 vuosina 2016–2017 syntynyttä lasta. Esiopetus on perheille maksutonta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun.

Kokeilussa mukana olevia kuntia on 15, ja kunnat on poimittu satunnaisotantana. Näiden kuntien lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat verrokkikuntina.

Kokeilun tarkoituksena on muun muassa vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja jatkuvuutta.

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna.