THL: Suomessa todettu 345 uutta koronatartuntaa, sairaalahoidossa 28 enemmän kuin perjantaina

THL:n mukaan uuden tiedon perusteella lyhyempi karanteeniaika on riittävä. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Suomessa on raportoitu 345 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 935 tartuntaa, mikä on 3 210 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 107 666.

Suomessa koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on 93 ihmistä, joista tehohoidossa on seitsemän. Sairaalahoidossa olevien määrä on noussut perjantaista 28 ihmisellä. Tehohoidossa olevien määrä on pysynyt samana kuin viime perjantaina.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on noin 123, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli noin 67. THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), jossa se on noin 205.

Koronalle altistuneen karanteenin kestoksi suositellaan jatkossa kymmentä vuorokautta aiemman 14 vuorokauden sijaan, kertoo THL. Koronaan sairastuneen eristysaikaa ei olla muuttamassa.

Muutos karanteenisuositukseen tulee voimaan tänään. Altistuneiden on muutoksen jälkeenkin seurattava oireiden ilmaantumista 14 päivää altistumisesta.