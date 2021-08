Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja pääkaupunkiseutu siirtyivät koronaepidemian leviämisvaiheeseen

Suomessa koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt THL:n mukaan noin 3,68 miljoonaa ihmistä eli 66,2 prosenttia Suomen väestöstä

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu yli 108000 koronavirustartuntaa. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja pääkaupunkiseutu siirtyivät tiistaina koronaepidemian leviämisvaiheeseen.

Varsinais-Suomessa koronatartunnat ovat lisääntyneet vauhdilla. Uusia koronatapauksia todetaan sairaanhoitopiirin mukaan lähes 100 päivittäin.

Pirkanmaan synkkä koronatilanne on mennyt edelleen huonompaan suuntaan. Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 521 uutta koronatartuntaa, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Myös sairaalahoidon tarve on kasvanut, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Myös pääkaupunkiseutu siirtyy koronaepidemian leviämisvaiheeseen ja koulut alkavat lähiopetuksessa, kertoo Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö STT:lle. Aronkytö kertoo, että lähiopetus koskee kaikkia luokka-asteita ja myös toisen asteen oppilaitoksia.

"Tämä oli minusta ihan perusteltua, koska vaikka tautitaakkaa voi kohtaamisien takia tulla lisää, meillä on kuitenkin vastustuskykyä rokotusten avulla väestössä", Aronkytö sanoo.

Aronkydön mukaan pääkaupunkiseudun päätökset tehtiin yksimielisesti. Leviämisvaiheeseen siirtymiseen vaikutti muun muassa se, että sairaalahoidon tarve on kasvussa, vaikkei se vielä ole kovin suurta.

Helsingin kaupungin kansliapäällikkö Sami Sarvilinna sanoo, että leviämisvaiheen toteaminen ei itsessään suoraan tuo uusia rajoitustoimia, vaan aluehallintovirasto tarkistaa sen pohjalta omia linjauksiaan.

Kunnille tärkein yksittäinen linjaus Sarvilinnan mukaan on, että koulut eivät ala etäopetuksessa.

"Muuten pääkaupunkiseudun kunnat eivät aio asettaa uusia rajoituksia kulttuuri- ja liikuntapalveluille", Sarvilinna kertoo.

Suomessa raportoitiin tiistaina 692 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on raportoitu yhteensä 7 229, mikä on 3 429 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin tartuntoja oli 3 800. Suomessa pandemian alusta lähtien on raportoitu yhteensä 108 358 tartuntaa.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on koko Suomessa kahden viikon ajalta yli 130 sataatuhatta asukasta kohden. Edellisellä kahden viikon jaksolla luku oli noin 69.

Suurinta ilmaantuvuus on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (211), Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (178) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (147). Luvut ovat pyöristettyjä.

Suomessa koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt THL:n mukaan noin 3,68 miljoonaa ihmistä eli 66,2 prosenttia Suomen väestöstä.

Koronarokotteen toisen annoksen on saanut 35,2 prosenttia, eli noin 1,95 miljoonaa ihmistä.

Rikosseuraamuslaitos (Rise) kertoi tänään, että vankien rokotushalukkuus on muuta väestöä alhaisempaa. Noin 50 prosenttia vangeista olisi halukkaita ottamaan vapaaehtoisen rokotteen.

Risen mukaan vankien rokotuskattavuus on 20–50 prosenttia ensimmäisen rokotteen osalta ja enintään kuusi prosenttia kahden rokotteen osalta. Kontaktien välttäminen vankilaympäristössä on jatkossakin välttämätöntä heikon rokotuskattavuuden ja myös vankien runsaan vaihtuvuuden vuoksi.

