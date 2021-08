Kalajoen palot ovat hallinnassa, mutta keskiviikkona yltyvät tuulet voivat antaa palopesäkkeille uutta puhtia

Aki Paavola

Maastopalojen sammutusta hankaloitti osaltaan vaikeakulkuinen ja louhikkoinen maasto.

Kalajoen palo oli tiistain arvion mukaan hallinnassa, eikä akuuttia leviämisvaaraa enää ole. Paloalueelle ja sen ympäristöön satoi tiistain aikana runsaasti, mikä pienensi jo lähes kokonaan sammutetun palon leviämisriskiä entisestään.

MT vieraili palopaikan reunalla eilen tiistaina. Kuntta oli palanut louhikkoisen maan päältä kokonaan ohueksi mustaksi nokikerrokseksi, ja kärventänyt puiden runkoja vaihtelevalle korkeudelle. Niiden mäntyjen neulaset, jotka eivät olleet palaneet kokonaan, olivat kuivuneet kuumuudessa rusehtavan oransseiksi.

Tänään keskiviikkona alueelle on kuitenkin luvattu poutaa ja tuulta, joka voi puhaltaa lisää voimaa syvälle pinnan alle turvemaahan pesiytyneisiin palopesäkkeisiin. Maan pinnan alapuolella kytevät palot voivat ryöpsähtäessään heittää kipinöitä tuulen mukana kauaskin.

”Sen takia meillä on vielä huomenna 60 henkilön vahvuus, että saadaan ne palopesäkkeet heti kiinni, jos niitä on”, kertoo Jokilaaksojen pelastusaseman pelastuspäällikkö Pekka Räty.

Enimmillään työvuoroissa oli vuorokauden aikana jopa 500 henkilöä. Loppuviikosta henkilömäärää voidaan vähentää entisestään, jos tilanne pysyy rauhallisena.

Vaikka akuutti leviämisriski onkin nyt vähäinen, voi paloa kyteä turvemaassa vielä pitkään. Hurjimmillaan palojen lopullinen sammuminen voi kestää jopa talveen asti.

Tiistaina luodun suunnitelman mukaisesti alueella pyritään nyt nostamaan pohjaveden tasoa patoamalla ojia. Nouseva pohjavesi sammuttaisi kyteviä palopesäkkeitä alhaalta päin, ja padotut ojat takaavat palokunnille mahdollisiin jälkisammutustöihin tarvittavaa vettä.

Palopesäkkeitä pyritään havaitsemaan myös droneilla eli lennokeilla. Jokilaaksojen pelastuslaitoksella on yhteensä neljä lennokkia, joista kolme on pelastustoiminnan käytössä. Yhdessä lennokeista on lämpökamera, joka havaitsee pinnan alla kytevät palopesäkkeet ihmissilmää paremmin.

Lämpökameroilla varustettuja lennokkeja on saatu käyttöön myös virka-apuun saapuneilta muilta pelastuslaitoksilta. Apua on saatu muutenkin laajasti: Kalajoen maastopalon sammutus on ensimmäinen tehtävä, jossa on yksiköitä Suomen kaikista pelastuslaitoksista.

Tiistaina maastossa näkyi Jokilaaksojen pelastuslaitoksen lisäksi palomiehiä ainakin Satakunnan, Lapin ja Etelä-Savon pelastuslaitoksilta.

Paloalueen koko on viimeisimmän arvion mukaan 288 hehtaaria. Ala voi vielä tarkentua, mutta todennäköisesti alaspäin, pelastustoimesta arvioitiin.

Se, miten suuressa osassa palo on edennyt latvapalona, ja miten suuressa osassa maastopalona, on vielä epävarmaa. Puuaines voi ainakin periaatteessa säästyä palon edetessä maata pitkin, mutta ainakin toimittajille esitellyssä paloaukean pohjoisreunassa rungot olivat parhaimmillaan mustuneita yli kolmeen metriin asti.

Puustoa on lisäksi kaatunut paljon kuivan turvemaan palettua niiden juurakoiden ympäriltä. Puita on jouduttu myös kaatamaan paljon sekä kaatumisvaaran että palojen rajauksen vuoksi.

Metsäkoneiden kuljettajia kehotettiin pelastuslaitoksen toimesta kaatamaan palamattomia puita niin, että maanomistaja voisi myydä ne vielä vähintäänkin kuitupuuksi. Hiiltyneiden runkojen ainoa jalostusmahdollisuus lienee energiakäyttö. Joka tapauksessa vahinko on mittava.

Alueella on tekeillä myös tuulivoimapuistoja, joiden työmaat eivät kuitenkaan kärsineet palossa ilmeisesti työn viivästymistä suurempaa vahinkoa. Voimaloille rakennetuista teistä ja työmaiden kaivureista oli palon rajaamisessa ja sammuttamisessa runsaasti apua.