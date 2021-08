THL: Suomessa on todettu 872 uutta koronatartuntaa

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa yli 109 200.

Kaikkiaan Suomessa on todettu yli 109200 koronavirustartuntaa. LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

Suomessa on raportoitu 872 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 7 499 tartuntaa, mikä on 3 561 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin tartuntoja raportoitiin 3 938.

