Sähköpotkulaudan kuljettaja kuoli jäätyään linja-auton alle Turussa – kyseessä tiettävästi ensimmäinen kuolemaan johtanut sähköpotkulautaturma Suomessa

Lounais-Suomen poliisin rikoskomisario Mika Paaerin tietojen mukaan kyseessä on ensimmäinen sähköpotkulaudalla sattunut kuolemantapaus Suomessa. Arkistokuva.

Sähköpotkulautaa kuljettanut 23-vuotias nainen on kuollut törmättyään linja-auton kanssa Turussa. Kyseessä on Lounais-Suomen poliisin rikoskomisario Mika Paaerin tietojen mukaan ensimmäinen sähköpotkulaudalla sattunut kuolemantapaus Suomessa. Paaer toimii tapauksen tutkinnanjohtajana.

Onnettomuus tapahtui Turussa Uudenmaankadun ja Hämeenkadun risteyksessä keskiviikkoaamuna puoli yhdeksältä. Törmäys tapahtui ajoradalla suojatien kohdalla, kun potkulaudan kuljettaja lähti ylittämään tietä.

Tilanteessa sähköpotkulautailija jäi paikallisliikenteen linja-auton alle ja menehtyi onnettomuuspaikalla.

Tutkinnanjohtaja Paaer ei nosta liikennevälinettä merkittävään osaan onnettomuudessa. Hänen mukaansa sähköpotkulauta vertautuu polkupyörään.

"Tämä oli yksi valitettava tapaus muiden joukossa."

Hän toteaa kuitenkin, että uuden liikennevälineen kohdalla voidaan tietyllä tavalla olettaa, että jonkin aikajakson kuluttua silläkin voi tapahtua näin vakava onnettomuus.

"Siinä mielessä voidaan ajatella, että se oli ajan kysymys ja oli odotettua, että tällainenkin joskus tulee", Paaer sanoo.

Kyse oli poliisin mukaan vuokrayrityksen sähköpotkulaudasta.

Myös Liikenneturvan suunnittelijan Tomi Niemen mukaan tapaus olisi tiettävästi ensimmäinen sähköpotkulautailijan kuolemantapaus Suomessa, mutta varmuudella hän ei uskalla sanoa.

"Sähköpotkulautojen onnettomuuksien tilastointi on vielä vähän vajavaista. On hyvin mahdollista, että on ensimmäinen, mutta varmuudella en pysty valitettavasti sanomaan."

Sähköpotkulaudalla tapahtuviin onnettomuuksiin ei ole omaa luokitusta Tilastokeskuksen virallisissa onnettomuustilastoissa. Niemi arvioi, että todennäköisesti iso osa sähköpotkulautojen tapaturmista päätyy luokkaan ”muu”.

Myös iso osa sähköpotkulautailijoiden onnettomuuksista jäänee tilastopimentoon pyöräilijöiden onnettomuuksien tapaan.

Poliisi tutkii asiaa epäiltynä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, kuolemantuottamuksena ja kuolemansyyn tutkintana. Poliisilla ei ole vielä tietoa, mitkä valot paloivat, kun onnettomuus tapahtui.

Paaerin mukaan onnettomuus tapahtui yhdessä Turun vilkkaimmin liikennöidyistä risteyksistä, ja onnettomuudella oli Paaerin mukaan myös silminnäkijöitä.

"Kahden osallisen tekemisiä selvitellään", tutkinnanjohtaja toteaa.

Sähköpotkulautoihin liittyvät onnettomuudet ovat olleet tänä kesänä paljon esillä. Onnettomuudet ovat johtaneet lukuisiin sairaalahoitoa vaatineisiin loukkaantumisiin muun muassa siksi, että niillä ajetaan paljon päihtyneenä. Myös kypärän käyttö on vähäistä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin mukaan onnettomuuksiin joutuneet ovat usein noin 20-vuotiaita päihtyneitä nuoria. Tampereen yliopistollisesta sairaalasta (Tays) taas kerrottiin aiemmin kesällä STT:lle, että sähköpotkulautaonnettomuuksien vammat ovat tyypillisesti esimerkiksi pään alueen ruhjeita ja murtumia. Osaa potilaista on jouduttu hoitamaan teho-osastolla.

Ainakin vuokrausyritykset Voi, Tier ja Lime ovat jo päättäneet laskea potkulautojensa nopeuksia viikonloppuöisin kaupunkialueilla. Sähköpotkulautojen onnettomuusalttiuteen on reagoitu myös viranomaistasolla useissa maissa. Esimerkiksi Norjan pääkaupunki Oslo on päättänyt kieltää sähköpotkulautojen käytön öisin ja alentaa niiden enimmäismäärää. Syyskuun alusta lähtien laudat menevät kaupungissa käyttökieltoon joka yö iltayhdestätoista aamuviiteen.