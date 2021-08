Kiinnostaako sinua selvittää omia juuriasi DNA-testin avulla? Asiantuntija kertoo, mitä testeillä voi saada selville ja mitä niiden käytössä on syytä huomioida

Monella kansalaisella on väärä käsitys siitä, että DNA-testillä saataisiin tietoa heidän esivanhemmistaan ja siitä, miten he ovat Suomeen päätyneet.

Timo Filpus

DNA-testausta käytetään usein muiden sukututkimustulosten varmistamiseen sekä vaikkapa väärän isyyden todistamiseen. Sen sijaan testeillä ei saada selville vaikkapa sitä, mistä juuriltaan suomalaisen henkilön esivanhemmat ovat lähtöisin.

Samalla kun omien juurien selvittämiseen käytettävien DNA-testien suosio on kasvanut, on monen mielessä voinut herätä ajatus siitä, miten luotettavia testit ovat ja mitä asioita niillä oikein voi saada selville.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osastolla työskentelevä kliininen opettaja Teppo Varilo huomauttaa, että omien juurien selvittämiseen myytävät DNA-testit ovat sinänsä luotettavia. Hän lisää, että testit perustuvat tieteellisiin menetelmiin, jotka ovat olleet käytössä jo useiden vuosikymmenien ajan.

"Periaatteessa ne ovat luotettavia tutkimuksia, mutta pitää miettiä, mihin kysymykseen ne vastaavat. Ne eivät välttämättä vastaa siihen kysymykseen, jota kuluttaja tavoittelee", hän sanoo.

Kuluttajille markkinoidaan nykyisin kolmenlaisia testejä, isä- ja äitilinjan testejä sekä etäserkkutestejä. Suomessa on eniten käytetty Family Tree DNA:n ja My Heritagen palveluita. Family Tree DNA myy kaikkia kolmea testiä, kun My Heritage on sen sijaan keskittynyt tarjoamaan etäserkkutestejä.

Varilo korostaa, että testaamiseen ja ennen kaikkea tulosten tulkitsemiseen sekä niiden jakamiseen liittyy myös riskejä. Ensinnäkin on syytä pitää mielessä, että omasta datasta voi tulla kauppatavaraa.

"Vaikka se firma olisi luotettava, pitää muistaa, että sen jälkeen kun dna:n lähettää, se on firman käytössä ja siitä saattaa tulla kauppatavaraa", Varilo sanoo.

Mahdollista on esimerkiksi se, että oman datan tulevaisuuden käytöstä ei ole varmuutta, sillä dna:n vastaanottanut yritys voidaan myydä tulevaisuudessa eteenpäin, ja datan käyttötarkoitus voi muuttua.

Toisaalta huomiota on syytä kiinnittää myös siihen, että samalla kun luopuu omasta yksityisyydestään, vaarantaa myös lähisukulaistensa yksityisyyden.

"Etäserkkutestissä nähdään sukulaiset viidenteen sukupolveen asti, ja sieltä sitten voi selvitä esimerkiksi väärät isyydet ja muita lähisukulaisten tietoja", Varilo varoittaa.

Monella kansalaisella on väärä käsitys siitä, että DNA-testillä saataisiin tietoa heidän esivanhemmistaan ja siitä, miten he ovat Suomeen päätyneet. Varilo painottaa, että tähän asiaan pääsee paljon paremmin kiinni surffailemalla netissä suomalaisten juuria etsimässä ja tutustumalla asiakirjoihin vaikkapa maakunta-arkistossa.

"Ei tämä sukututkimusta missään tapauksessa korvaa. Jos sinulla on vaikka isälinja, sehän kertoo vain esimerkiksi isänisänisän reitin Suomeen. Näitä reittejä suomalaisilla mieslinjoilla on tasan kaksi", Varilo huomauttaa.

Toisaalta niin sanottuja äitilinjoja on yhdeksän, ja ne ovat identtisiä muiden eurooppalaisten kanssa. Kun sukupolvissa mennään 23. sukupolveen ja 500 vuotta nykyajasta taaksepäin, meillä on esi-isiä enemmän kuin Suomessa on nykyisin asukkaita eli kahdeksan miljoonaa.

"En näe, mitä tavallinen ihminen tekee tällä tiedolla. Miksi meidän pitäisi tietää, mistä se yksi näistä kahdeksasta miljoonasta on tullut, kun todellisuudessa hänen esi-isänsä ovat tulleet molempia reittejä?", kliininen opettaja pohtii.

Jotkut tekevät testejä siksi, että saisivat selville mahdollisia kaukaisia aatelissukulaisia. Varilo pitää tätä tulokulmaa hieman kummallisena.

"Jos meillä on 500 vuotta sitten ollut kahdeksan miljoonaa esi-isää, kyllähän sieltä ihan varmasti niitäkin linjoja löytyy", hän sanoo.

