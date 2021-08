Museot ja VR: Yö ja tartuntojen suvantovaiheet saavat ihmiset lipsumaan maskin käytöstä

Carolina Husu

Pääasiassa ihmiset käyttävät maskeja tunnollisesti. Kaikista paikoista kuitenkin todetaan, että yksittäisten ihmisten kanssa on asiasta täytynyt keskustella.

VR:n junissa on ollut maskipakko maaliskuusta lähtien. Palvelujohtaja Piia Tyynilä kertoo, että junahenkilökunnan kokemuksen mukaan maskeja käytetään junaliikenteessä ahkerasti.

"Näppituntumalla sanoisin, että noin 90 prosenttia käyttää maskia", Tyynilä arvelee.

Mikäli maskia ei käytä, junassa kiertävä konduktööri muistuttaa asiasta. Jos maski ei huomautuksista huolimatta ilmesty kasvoille, pyritään matkustajalle löytämään Tyynilän mukaan jokin muu ratkaisu. Hänet voidaan esimerkiksi sijoittaa väljempään paikkaan, mikäli sellaisia on.

Viimesijaisena keinona matkustaja voidaan järjestyssääntöjen noudattamiseen vedoten poistaa junasta. Sitä ei Tyynilän mukaan ole kuitenkaan tarvinnut tehdä usein.

"Maskin käytöstä on tullut jo osa matkustusehtoja. Kaiken kaikkiaan suomalaiset ovat tottelevaista kansaa ja ohjeita noudatetaan todella hyvin."

Junahenkilökunnan havaintojen mukaan maskin käyttöön vaikuttavat myös reitti, kellonaika sekä viikonpäivä. On ymmärrettävää, että myöhäisillan väljässä junassa maskin käyttö voi helposti unohtua, Tyynilä toteaa.

Kesä on tuonut paljon kävijöitä joukkoliikenteen lisäksi museoihin. Monet museot edellyttävät asiakkailtaan maskin käyttöä tai suosittelevat sitä vahvasti.

Muun muassa Tampereen kaupunki on linjannut, että museoissa pitää käyttää maskia.

Kaupungissa sijaitsevassa Muumimuseossa on heinäkuun aikana vieraillut noin 10 000 ihmistä, kertoo museonjohtaja Taina Myllyharju. Myllyharjun mukaan asiakkaat ovat noudattaneet linjausta pääasiassa hyvin.

"Ihan muutama yksittäinen tapaus on ollut, että maskin käytöstä on täytynyt vääntää. Pääasiassa kuitenkin kun ystävällisesti huomautetaan niin kaikki sitä käyttävät."

Jos omaa maskia ei ole, sellainen annetaan kassalta.

Myös Serlachius-museoissa Mäntässä edellytetään maskin käyttöä museovierailta, ja maskeja on jaossa heti sisään tullessa, kertoo yleisötyön päällikkö Päivi Nieppola.

Vastaan on tullut yksittäisiä tapauksia, joissa maskin käytöstä on jouduttu keskustelemaan tarkemmin. Ketään ei ole kuitenkaan toistaiseksi jouduttu käännyttämään ovelta pois. Mahdollisuuksien mukaan on yritetty järjestää vierailu esimerkiksi ohjaamalla asiakas väljempiin tiloihin, joissa on mahdollisuus reiluun turvaväliin.

Jos maskia ei halua käyttää, voi vaihtoehtoisesti saada asiakaspalvelusta lainaksi visiirin. Visiireitä tarjotaan ennen kaikkea heille, jotka eivät terveydellisistä syistä voi maskia käyttää.

"Henkilökohtainen keskustelu ja se, että maskeja on heti tarjolla, on kyllä ollut tehokasta", Nieppola toteaa.

Muuttuva tartuntatilanne heijastuu Nieppolan havaintojen mukaan maskien käyttöön. Kun on ollut suvantovaiheita, osa asiakkaista on suhtautunut maskien käyttöön rennommin.

Metsämuseo Luston viestintäasiantuntija Sari Kotivirta toteaa, että maskien käyttö ei ole herättänyt Luston asiakkaissa intohimoja suuntaan tai toiseen. Juuri kukaan ei ole suhtautunut kielteisesti maskien käyttöön, mutta toisaalta turvallisuusjärjestelyistä ei ole tullut myöskään positiivista palautetta.

"Maskien käytöstä ei hirveästi kysellä tai keskustella. Se on niin arkipäiväistynyt, että asiakkaat jo lähtökohtaisesti pitävät maskia", hän kertoo.

Lustossa on käytössä vahva maskisuositus. Mikäli oma maski on jäänyt, voi asiakaspalvelusta sen saada. Vilkkaampina päivinä maskien käytöstä ja turvaväleistä muistutetaan myös kuulutuksilla.